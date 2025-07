(AUDIO) Institutul de Psihiatrie Socola Iași a achiziționat un aparat care poate identifica subsatanțele psihoactive din sângele diferitelor persoane

Publicat de Andreea Drilea, 3 iulie 2025, 19:03

Consumul de droguri în rândul adolescenților a devenit un fenomen îngrijorător în România în ultimii ani.

Conform celor mai recente raportări, numărul minorilor din județul Iași care au consumat cel puțin o doză de substanțe interzise a crescut, anual, cu aproximativ două procente, însă cifrele reale ar fi mult mai mari.

Mai grav este că vârsta consumatorilor a scăzut la 13 ani, avertizează specialiștii.

Pentru a veni în sprijinul elevilor cu adicții, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și cu Primăria Iași, va amenaja un centru de activităţi educaţionale şi psiho-sociale la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din municipiu.

Protocolul încheiat astăzi are o valabilitate de cinci ani şi vizează organizarea unei campanii de prevenire şi combatere a traficului, consumului şi dependenţei de droguri.

Pe de altă parte, din toamnă, va fi pus în funcțiune un cromatograf, dispozitiv ce ajută la identificarea substanțelor psiho-active din sânge, a subliniat managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, medicul Cristina Dobre: ”Se observă o creștere, dar nu pe măsura… deci discutăm undeva la 2% maxim de la un an la altul. Dar asta e doar partea care se vede, pentru că până în acest moment, noi la Institut mergeam pe declarațiile pacientului sau ale familiei în ceea ce privește consumul de droguri. Din acest an, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, am achiziționat în cadrul Ambulatoriului Integrat al spitalului un cromatograf. Și vom putea să facem și dozări cantative, calitative droguri, ca să avem o certitudine în cazul tuturor pacienților asupra cărora avem suspiciuni la momentul de față. Dacă pacientul nu vrea să declare, noi nu știm, nu putem analiza. Iar ca să trimiți un pacient să-și facă la Medicină Legală, asta ține de alte instituții ale statului, nu de Institutul de Psihiatrie.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)