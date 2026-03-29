(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:07

În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață.

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei – Înalt Prea Sfințitul Teofan, iar tema ediției din acest an este „Solidaritate pentru Amândoi”.

Organizatorul manifestării, Otilia Palade, coordonator al Departamentului „Pro Vita” din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, a precizat că prin această acțiune se dorește sprijinirea femeilor însărcinate, aflate în dificultate, și care, din cauza problemelor, sunt în pericol de a alege, ca soluție, avortul: ”Marșul pentru Viață de la Iași e cumva o continuare a misiunii pe care Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Pro Vita, o desfășoară pe tot parcursul anului, prin programul ”Praesidio” pentru femei nesărcinate aflate în dificultate, program prin care noi oferim sprijin concret mamelor care trec prin criză de sarcină, oferim consiliere psihologică, duhovnicească, socială, sprijin financiar, cazare temporară în apartamentele de tip locuință protejată, acolo unde situația o impune. Avem un grup de suport pentru mamele care pierd sarcini și bineînțeles că oferim și terapie post-avort pentru mamele care iau decizia de a nu păstra copiii, dar încercăm să le recuperăm și să le susținem pentru ca să iasă din această cădere și în continuare să aleagă viața.”

Manifestarea începe la ora 13:00 în Piața Teatrului Național, iar marșul se va desfășura pe traseul Mitropolia Moldovei – strada Gavril Muzicescu – bulevardul Independenței – strada I.C.Brătianu – Pietonalul Ștefan cel Mare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

