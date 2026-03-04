Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:36

World Vision România a preluat proiectul Pro Ruralis, un demers cu tradiție în comunitatea ieșeană, care de 25 de ani sprijină copiii din mediul rural să își continue studiile la liceu.

Directorul de comunicare al fundației, Andreea Bujor, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că vor adăuga experiența lor în derularea programelor educaționale. Elevii beneficiari primesc sprijin financiar, masă, cazare, dar și mentorat, consiliere și acces la programele educaționale derulate în mod tradițional de World Vision, a mai spus Andreea Bujor: ”ProRuralis este un proiect cu tradiție în comunitatea ieșeană, în zona aceasta. Suntem onorați că l-am preluat și suntem siguri că vom continua și copiii aceștia vor avea în continuare rezultate. Aici se va adăuga și experiența pe care World Vision o are în desfășurarea programelor educaționale. Copiii primesc, de asemenea, o sumă de bani, primesc masă, cazare la liceu, primesc și activități de mentorat, consiliere. Intră și ei în programele pe care noi le desfășurăm în mod tradițional.”

Selecția beneficiarilor din proiectul Pro Ruralis vizează copii din medii vulnerabile, cu rezultate bune la învățătură, însă accentul nu cade exclusiv pe note mari, ci și pe progresul fiecărui elev, a mai spus directorul de comunicare al World Vision Romania, Andreea Bujor: ”În general, noi, la World Vision, mergem foarte mult pe zona de vulnerabilitate și pe  veniturile pe care familia  le are. Ei bine, în acest proiect se adaugă și zona aceasta de rezultate foarte bune. Deci, copiii care își doresc să învețe și care au rezultate mai bune, dar nu ne axăm doar pe asta. În general, considerăm că este foarte important nu numai să fie un copil de 9 și 10. Și în momentul în care reușești să aduci un copil de la 5 la 7 este la fel de important și este un mare câștig în viața acelui copil.”

Anunțul preluării proiectului Pro Ruralis, înființat în anul 2001 la Iași, a fost făcut de fundația World Vision România care a marcat 30 de ani de intervenții în regiunea Nord-Est.

Comunicat World Vision România 9 din 10 tineri spun că programele educaționale le-au influențat decisiv viitorul. Fundația se extinde în zona Moldovei prin preluarea programului ProRuralis (1)

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO World Vision România)

Etichete:
Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii cu privire bugetul de stat pe 2026
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 10:15

Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii cu privire bugetul de stat pe 2026

Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii pe marginea Legii bugetului de stat pe acest an. Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, le-a...

Liderii coaliţiei de guvernare poartă noi discuţii cu privire bugetul de stat pe 2026
Ivan: România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize de aprovizionare
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 10:14

Ivan: România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize de aprovizionare

România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize majore de aprovizionare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a...

Ivan: România are rezerve de carburanţi suficiente pentru a face faţă oricărei crize de aprovizionare
Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 08:49

Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți

UPDATE – Rezultatele probelor prelevate marţi seara din râul Bistriţa, din zona unde s-a înregistrat mortalitate piscicolă, nu indică...

Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți
Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 07:32

Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap

O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă la secţia de pediatrie a Spitalului judeţean de urgenţă ”Mavromati” din...

Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:36

(AUDIO) Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc

Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iaşi a fost publicat pe site-ul Primăriei, urmând să fie convocată o...

(AUDIO) Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:20

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat,...

Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:14

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat, astăzi, pe trei străzi din mun. Bacău
Prim plan miercuri, 4 martie 2026, 06:10

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite

28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite. Cei mai mulți profesori și...

(AUDIO) 28 de cadre didactice și doar 9 copii din județul Bacău sunt blocați în Dubai și în Zona Emiratelor Arabe Unite