(AUDIO) Iași: World Vision România preia ProRuralis și duce mai departe 25 de ani de sprijin pentru copiii cu rezultate școlare foarte bune din mediul rural

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 10:36

World Vision România a preluat proiectul Pro Ruralis, un demers cu tradiție în comunitatea ieșeană, care de 25 de ani sprijină copiii din mediul rural să își continue studiile la liceu.

Directorul de comunicare al fundației, Andreea Bujor, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că vor adăuga experiența lor în derularea programelor educaționale. Elevii beneficiari primesc sprijin financiar, masă, cazare, dar și mentorat, consiliere și acces la programele educaționale derulate în mod tradițional de World Vision, a mai spus Andreea Bujor: ”ProRuralis este un proiect cu tradiție în comunitatea ieșeană, în zona aceasta. Suntem onorați că l-am preluat și suntem siguri că vom continua și copiii aceștia vor avea în continuare rezultate. Aici se va adăuga și experiența pe care World Vision o are în desfășurarea programelor educaționale. Copiii primesc, de asemenea, o sumă de bani, primesc masă, cazare la liceu, primesc și activități de mentorat, consiliere. Intră și ei în programele pe care noi le desfășurăm în mod tradițional.”

Selecția beneficiarilor din proiectul Pro Ruralis vizează copii din medii vulnerabile, cu rezultate bune la învățătură, însă accentul nu cade exclusiv pe note mari, ci și pe progresul fiecărui elev, a mai spus directorul de comunicare al World Vision Romania, Andreea Bujor: ”În general, noi, la World Vision, mergem foarte mult pe zona de vulnerabilitate și pe veniturile pe care familia le are. Ei bine, în acest proiect se adaugă și zona aceasta de rezultate foarte bune. Deci, copiii care își doresc să învețe și care au rezultate mai bune, dar nu ne axăm doar pe asta. În general, considerăm că este foarte important nu numai să fie un copil de 9 și 10. Și în momentul în care reușești să aduci un copil de la 5 la 7 este la fel de important și este un mare câștig în viața acelui copil.”

Anunțul preluării proiectului Pro Ruralis, înființat în anul 2001 la Iași, a fost făcut de fundația World Vision România care a marcat 30 de ani de intervenții în regiunea Nord-Est.

Comunicat World Vision România 9 din 10 tineri spun că programele educaționale le-au influențat decisiv viitorul. Fundația se extinde în zona Moldovei prin preluarea programului ProRuralis (1)

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO World Vision România)