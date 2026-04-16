(AUDIO) Iași: Pasajul Socola intră în reabilitare: trafic deviat în zonă

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 12:34

Încep lucrările la Pasajul Socola, după ce Primăria Iași a predat, astăzi, ultimele amplasamente pentru realizarea subtraversării acestuia.

Proiectul are o valoare de opt milioane de lei și se va desfășura pe parcursul următoarelor patru luni.

Ulterior, Pasajul Socola va intra într-un amplu proces de reconsolidare și modernizare, motiv pentru care circulația rutieră din zonă va fi deviată pe rute alternative.

Primarul Mihai Chirica a precizat că șoseaua de subtraversare nu va fi scoasă din uz, odată cu încheierea lucrărilor: ”Grinzile, în mare parte, sunt deja turnate și transportate în șantier, deci suntem oarecum înarmati, ca să spunem așa, cu ducerea la bun sfârșit a acestei investiții. Pasajul Socola, în jur de 54 de milioane de lei, este valoarea acestuia. Traversarea de dedesubt, circa 8 milioane lei, deci în total ne duce spre aproape 62-64 de milioane de lei. Este foarte bine pentru că traversarea pe sub pasaj va rămâne ca un refugiu în caz de forță majoră. în situația unui accident pe pasajul Socola, dintr-un motiv pe care nu-l pot prognoza acum sau orice altă situație de forță majoră, se va putea traversa pe sub pasaj. Deci, noi o desfințăm după ce terminăm pasajul.”

