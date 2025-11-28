(AUDIO) Iași: Gheorghe Diaconu, economist, este noul manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 noiembrie 2025, 12:36

Noul manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași este Gheorghe Diaconu.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, Gheorghe Diaconu este ecomonist de profesie, iar numirea acestuia în funcția de conducere a unității medicale ieșene este menită să stabilizeze activitatea spitalului.

Președintele forului județean Costel Alexe: Numirea unui manager interimar e, evident, necesară în vederea stabilizării activității, mai ales în ultima perioadă, cu toate cele întâmplate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Eu cred că numirea domnului Gheorghe Diaconu va oferi atât legitimitate, cât și predictibilitate conducerii spitalului, mai ales pentru că el este astăzi economist, cu o reputație în domeniul financiar-bancar și cu experiență în ceea ce înseamnă activitatea medicală din punct de vedere economic, fiind până astăzi angajat al unui spital al Consiliului Județean Iași.

Reamintim că echipa managerială de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost schimbată, în ultima perioadă, de mai multe ori, după ce șapte copii, internați la secția ATI a unității medicale au decedat, în urma infectării cu o bacterie intraspitalicească periculoasă. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)