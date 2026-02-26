(AUDIO) Iași: Dosar penal după ce un elev de 12 ani a fost agresat de profesorul de sport

Reprezentanții Secției rurale numărul 6 din Pașcani au deschis un dosar penal față de un profesor de la școala gimnazială din Moțca.

Conform datelor preliminare, un copil în vârstă de 12 ani a fost agresat fizic de profesorul de sport în timpul unei ore.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Iași, Adina Ioana Ciobanu ne-a precizat că dosarul penal este deschis pentru infracțiunea de purtare abuzivă.

Adina Ioana Ciobanu: La data de 25 februarie, secția numărul 6 Poliție rurală Pașcani a fost sezisată de către reprezentanții unei unități medicale din municipiul Pașcani cu privire la o agresiune fizică petrecută într-o unitate de învățământ. Din verificările efectuate a rezultat faptul că în timpul orelor de curs, pe fondul unui conflict, un minor de 12 ani ar fi fost agresat fizic de către un profesor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situații de fapt.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului municipal din Pașcani, Delia Molocea a adăugat că minorul a fost redirecționat către Spitalul „Sfânta Maria” din Iași pentru investigații suplimentare.

Directoarea unității de învățământ din Moțca, Vasilica Borș, a afirmat că la nivelul școlii a fost înființată o comisie pentru cercetarea circumstanțelor incidentului.

Vasilica Borș: Am inițiat urgent demersurile privind procedura cazurilor de violență; noi avem o procedură foarte bine pusă la punct. Starea copilului, când a părăsit școala, a fost bună, a mers singură acasă. Între timp, am anunțat Inspectoratul Școlar de incident, am anunțat și Biroul de siguranță școlară. În prezent, se fac demersurile ce țin de cazurile de violență, ulterior urmând, prin Consiliul de Administrație, să continuăm cu Comisia de disciplină și toate demersurile care vor fi în continuare.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO arhivă)