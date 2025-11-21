(AUDIO/FOTO) Reguli simple care pot salva vieți pe A7 și A8

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 12:34

În contextul proiectelor de infrastructură de mare viteză din regiunea de Nord Est, asociația „Moldova Vrea Autostradă” și Academia „Titi Aur” au adus în atenție necesitatea respectării unor reguli simple, dar eficiente în traficul de viteză pe autostrăzile A7 și A8.

Conferința organizată pe această temă, a educației pentru siguranță în trafic, a vut loc în Sala Mare a Primăriei Iași.

În cadrul dezbaterii, a fost lansată platforma digitală „Radarul civic pentru A8” și un ghid de educație rutieră și civică.

Organizatorul manifestării, Liviu Flaviu Manea, președinte al Organizației ”Moldova vrea Autostradă” a atras atenția asupra numărului crescut de accidente pe drumurile de mare viteză din România: ”Regulele privesc specificitatea deplasării pe distanțe mai lungi. Ne-am referit mai mult acum, de exemplu, la păstrarea distanței regulamentare față de participanții la trafic, evitarea situațiilor de efect de turmă în care să ne regăsim, să oglindim ceea ce fac alți șoferi, să respectăm timpii de odihnă la fiecare două ore, să fim atenți la semnalizarea pe autostradă, pentru că se întâmplă totul la viteze foarte mari și trebuie să știm, să fim conștienți unde sunt toți ceilalți. O să avem pe pagina asociației detaliate toate cele 10 reguli pe care le-am elaborat împreună cu Academia Titi Aur, partenerul nostru principal al proiectului. Din păcate, în România, chiar dacă am avut puțini km pe autostradă raportat la numărul de locuitori, rata accidentelor în România este mult mai mare decât rata accidentelor în Europa. Asta înseamnă că încă sunt factori care determină aceste lucruri, care determină că acest indicator de rată de accidente să fie foarte mare și atunci trebuie avut grijă, zicem noi, în primul rând la educație. Asta și facem noi ca asociație, este un demers educativ, încercăm să educăm lumea, să se comporte civilizat și defensiv pe autostrăzi.”

Titit Aur, trainer în conducere defensivă, a apreciat astăzi la Iași, la dezbaterea care a abordat problematica siguranței deplasărilor pe viitoarele autostrăzi A7 și A8 din zona Moldovei, că șoferii trebuie să respecte câteva reguli simple pentru a circula în siguranță: ”Când ești pe autostradă, trebuie să înțelegi că ești într-un mare pericol, în primul rând, pentru că se circulă cu viteză mult mai mare, deși ești considerat într-o zonă sigură, viteza este mult mai mare, trebuie să respecți neapărat distanța față de mașina din față, care este de două secunde, adică jumătatea în metri a vitezei pe care o ai, aceasta este distanța sigură, și trebuie să respecti distanța și față de cel din spate, adică când cel din spate vine foarte aproape de tine, tu trebuie să mărești distanța față de cel din față, ca să fii într-o zonă sigură, să nu fii obligat să frânezi brusc. Deci sunt așa primele lucruri pe care trebuie să ții cont și să încerci să fii cât de mult se poate în zona vitezei maxime legale, adică cei 130, respectiv 120 în puncte de restricții, pentru că orice viteză mai mare de atât te pune în pericol, deși ești aparent în siguranță.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)