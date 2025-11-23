(AUDIO/FOTO) „Carul cu boi” și alte opere rare, readuse la viață la Palatul Culturii

23 noiembrie 2025

Departamentul de Restaurare-Conservare din cadrul Palatului Culturii din Iași marchează, în aceste zile, 50 de ani de la înființare.

Directorul general adjunct al Complexului Muzeal Național „Moldova”, Lăcrămioara Stratulat, a declarat că acest departament este singurul din țară care are acreditări europene de restaurare pentru toate categoriile de materiale: ”Palatul Culturii, prin Centrul de Cercetare, Conservare și Restaurare a patrimonului mobil, este practic singura instituție sau entitate din țară care are toată paleta de restauratori. Restauratori piatră, ceramică, lemn, pictură, metal, piele, textile, lemn policrom. Deci, practic, noi suntem singurii care avem toți acești specialiști, care desfășoară și o muncă de cercetare în paralel cu munca de restaurare. Practic, noi muzeografii nu putem să facem absolut niciun fel de expoziție permanentă, temporară, nu putem să ne prezentăm cu asemenea expoziții temporare în afara țării, fără munca restauratorilor.”

În ultimii doi ani, cele mai mari provocări au fost restaurarea unor lucrări din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, incluse în Expoziția de Artă Europeană, a precizat șeful Centrului de Cercetare-Restaurare de la Palatul Culturii, Codrin Lăcătușu.

El s-a referit și la celebra pictură „Carul cu boi”, expusă recent în cadrul Galeriei de Artă Românească: ”Sunt lucrări care nu au fost expuse niciodată, care au necesitat intervenții, restaurare și asta a crescut o anamneză foarte bine făcută astfel încât să putem să obținem rezultatul dorit. La Arta Românească, ”Carul cu boi” a suferit un proces amplu, complex de restaurare care s-a întins și pe foarte mulți ani. Chiar a fost o provocare pentru noi, pornit la dimensiuni, greutate, dar și problemele extrem de diverse întâlnite atât la nivelul suportului cât și la nivelul stratului pictural. Ne-au solicitat efectiv cunoașterea și priceperea ca să le putem rezolva așa cum le vedeți în trezent.”

