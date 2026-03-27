(AUDIO) Elevii învață să citească mai bine cu ajutorul programului LexiScor

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 06:33

Un program destinat elevilor din clasele primare care urmărește adaptarea lecturii la nivelul fiecărui copil, a fost lansat de Editura Gama din Iași.

Intitulat LexiScor, acesta a fost creat ca răspuns la problema analfabetismului funcțional, evidențiată de testele PISA, care arată că aproape jumătate dintre copii nu înțeleg ceea ce citesc.

Sistemul folosește un algoritm care evaluează dificultatea textelor și recomandă cărți potrivite fiecărui nivel de citire. Copiii pot avansa gradual, în funcție de rezultatele obținute la testele de înțelegere, iar progresul este însoțit de recompense.

Programul a fost lansat recent în școli și implică activ profesori, părinți și elevi, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, fondatoarea editurii ieșene Gama, Diana Mocanu: ”Ne-am dorit să punem umărul în această luptă și am creat cu echipa Editurii Gama un sistem de accelerare a citirii care, pe de o parte, să ofere copiilor cărți potrivite perfect nivelului lor de competență în citit și, pe de altă parte, recompense, motivare să înainteze în acest demers al deprinderii cititului, care e unul dificil pentru o vârstă atât de mică, cum sunt clasele primare.”

Programul se află în prezent într-o etapă pilot, iar cei interesați pot accesa platforma și individual, unde găsesc cărți organizate pe niveluri și teste aferente.

