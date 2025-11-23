Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Drumarii din Moldova, pregătiți pentru ninsori: peste 500 de utilaje de intervenție

(AUDIO) Drumarii din Moldova, pregătiți pentru ninsori: peste 500 de utilaje de intervenție

(AUDIO) Drumarii din Moldova, pregătiți pentru ninsori: peste 500 de utilaje de intervenție

Publicat de Andreea Drilea, 23 noiembrie 2025, 09:47

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași este pregătită să intervină pentru asigurarea circulației pe drumurile naționale din cele 6 județe din Moldova pe care le are în administrare, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Bacău și Vaslui.

În acest sens, a încheiat parteneriatele necesare astfel încât, în cazul unor ninsori abundente, să poată interveni cu peste 500 de utilaje de deszăpezit.

În această săptămână, au fost suplimentate stocurile de material antiderapant.

În județul Iași se vor monta parazăpezi pe DN 24 C în apropiere de Bivolari, DN 24 la Poeni și pe DN 28 porțiunea între Răducăneni și Albița.

Purtătorul de cuvânt al Direcției, Dan Hațegan: ”Pentru această iarnă suntem pregătiți să intervenim la nivel regional cu peste 17.000 de tone de material antiderapant, în special sare, și peste 1.500 de tone de nisip. Toate acestea le avem în stoc. Precizez faptul că stocul urmează să fie actualizat, completat în funcție de necesități. De asemenea, avem peste 104 utilaje proprii, 315 închiriate, conform contract și alte 91 la cerere. La nivel de Iași, secția Drumuri Naționale Iași, avem 16 utilaje proprii, 40 închiriate și alte 17 la cerere, iar în bazele noastre de dezăpezire sunt peste 2.900 de tone de sale deja în stoc și 386 de tone de nisip, la care se adaugă și alte aproximativ 5 tone de clorulă de calciu.”

Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor din Județul Iași va suplimenta utilajele de deszăpezit în dreptul localităților Grajduri și Popești.

Directorul Ciprian Ciucan a declarat că în prezent, în stocuri, sunt peste 20 de mii de tone de nisip și 5.000 de tone de sare.

De asemenea, 70 de utilaje sunt pregătite să intervină pe drumurile din județ, a precizat Ciprian Ciucan: ”La nivel județean suntem pregătiți pentru sezonul de iarnă 2025-2026, avem stocurile asigurate, 20.000 de tone de nisip, 5.000 de tone de sare, 70 de utilaje angrenate în activitatea de zăpezire, așezate și poziționate pe întreg județul. Avem partea de intervenție primară cu utilaje de împrăștiere și a materialului antiderapant precum și utilaje de greutate, gredere dotate cu pluguri frontale, încărcătoare precum și o macara de mare capacitate pentru cazuri în care este necesară degajarea unui obstacol din drum. La nivel județean sunt câteva puncte dificile pe care le-am contabilizat anii trecuți și în care ne-am mobilizat de anul acesta să fim cât mai aproape cu baze și subbaze de sprijin. Unul din ele ar fi la Grajduri, unde în permanență am avut anumite probleme de fluiditate a traficului, în special în partea de polei și înzăpezire, precum și zone ca Popești, acolo unde drumul este perpendicular pe direcția vântului și se manifestă fenomenul de înzăpezire dar pentru aceste puncte avem șase autospeciale, turbofreze, de mare capacitate pe care le folosim la nevoie pentru a degaja zăpada.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului
Prim plan duminică, 23 noiembrie 2025, 07:17

METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ,...

METEO: Vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului
(AUDIO) IRO Iași așteaptă ordinul pentru reluarea caravanelor de screening oncologic
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 10:40

(AUDIO) IRO Iași așteaptă ordinul pentru reluarea caravanelor de screening oncologic

Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași așteaptă ordinul comun și metodologia de aplicare a viitorului program de screening în...

(AUDIO) IRO Iași așteaptă ordinul pentru reluarea caravanelor de screening oncologic
(AUDIO) Blocarea posturilor din învățământ pune presiune pe universitățile din Iași
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 09:20

(AUDIO) Blocarea posturilor din învățământ pune presiune pe universitățile din Iași

Blocarea posturilor didactice și a celor din cercetare reprezintă o măsură radicală care influențează negativ absolvenții de studii doctorale...

(AUDIO) Blocarea posturilor din învățământ pune presiune pe universitățile din Iași
Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, arestat pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:46

Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, arestat pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, arestat preventiv pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie, au informat,...

Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, arestat pentru luare de mită şi abuz în serviciu, a fost suspendat din funcţie
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:39

Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru...

Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:32

„ART MANIFESTO” – Expoziție de artă contemporană la Muzeul Unirii Iași

Asociația „Excelență pe Portativ” în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași organizează vernisajul expoziției „ART...

„ART MANIFESTO” – Expoziție de artă contemporană la Muzeul Unirii Iași
Prim plan sâmbătă, 22 noiembrie 2025, 08:29

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!

VINERI, 28 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT VOCAL-SIMFONIC DEDICAT ZILEI ROMÂNIEI Orchestra...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 28 și 29 noiembrie!
Prim plan vineri, 21 noiembrie 2025, 12:34

(AUDIO/FOTO) Reguli simple care pot salva vieți pe A7 și A8

În contextul proiectelor de infrastructură de mare viteză din regiunea de Nord Est, asociația „Moldova Vrea Autostradă” și Academia „Titi...

(AUDIO/FOTO) Reguli simple care pot salva vieți pe A7 și A8