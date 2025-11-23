(AUDIO) Drumarii din Moldova, pregătiți pentru ninsori: peste 500 de utilaje de intervenție

Publicat de Andreea Drilea, 23 noiembrie 2025, 09:47

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași este pregătită să intervină pentru asigurarea circulației pe drumurile naționale din cele 6 județe din Moldova pe care le are în administrare, Iași, Neamț, Suceava, Botoșani, Bacău și Vaslui.

În acest sens, a încheiat parteneriatele necesare astfel încât, în cazul unor ninsori abundente, să poată interveni cu peste 500 de utilaje de deszăpezit.

În această săptămână, au fost suplimentate stocurile de material antiderapant.

În județul Iași se vor monta parazăpezi pe DN 24 C în apropiere de Bivolari, DN 24 la Poeni și pe DN 28 porțiunea între Răducăneni și Albița.

Purtătorul de cuvânt al Direcției, Dan Hațegan: ”Pentru această iarnă suntem pregătiți să intervenim la nivel regional cu peste 17.000 de tone de material antiderapant, în special sare, și peste 1.500 de tone de nisip. Toate acestea le avem în stoc. Precizez faptul că stocul urmează să fie actualizat, completat în funcție de necesități. De asemenea, avem peste 104 utilaje proprii, 315 închiriate, conform contract și alte 91 la cerere. La nivel de Iași, secția Drumuri Naționale Iași, avem 16 utilaje proprii, 40 închiriate și alte 17 la cerere, iar în bazele noastre de dezăpezire sunt peste 2.900 de tone de sale deja în stoc și 386 de tone de nisip, la care se adaugă și alte aproximativ 5 tone de clorulă de calciu.”

Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor din Județul Iași va suplimenta utilajele de deszăpezit în dreptul localităților Grajduri și Popești.

Directorul Ciprian Ciucan a declarat că în prezent, în stocuri, sunt peste 20 de mii de tone de nisip și 5.000 de tone de sare.

De asemenea, 70 de utilaje sunt pregătite să intervină pe drumurile din județ, a precizat Ciprian Ciucan: ”La nivel județean suntem pregătiți pentru sezonul de iarnă 2025-2026, avem stocurile asigurate, 20.000 de tone de nisip, 5.000 de tone de sare, 70 de utilaje angrenate în activitatea de zăpezire, așezate și poziționate pe întreg județul. Avem partea de intervenție primară cu utilaje de împrăștiere și a materialului antiderapant precum și utilaje de greutate, gredere dotate cu pluguri frontale, încărcătoare precum și o macara de mare capacitate pentru cazuri în care este necesară degajarea unui obstacol din drum. La nivel județean sunt câteva puncte dificile pe care le-am contabilizat anii trecuți și în care ne-am mobilizat de anul acesta să fim cât mai aproape cu baze și subbaze de sprijin. Unul din ele ar fi la Grajduri, unde în permanență am avut anumite probleme de fluiditate a traficului, în special în partea de polei și înzăpezire, precum și zone ca Popești, acolo unde drumul este perpendicular pe direcția vântului și se manifestă fenomenul de înzăpezire dar pentru aceste puncte avem șase autospeciale, turbofreze, de mare capacitate pe care le folosim la nevoie pentru a degaja zăpada.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)