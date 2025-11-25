(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 12:53

Drona semnalată dimineaţă pe radare în judeţele Tulcea şi Galaţi a fost găsită prăbuşită în zona Puieşti, judeţul Vaslui, a anunţat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Primele evaluări arată că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Ministrul a precizat că îşi întrerupe vizita la Baza Mihail Kogălniceanu pentru a reveni la Bucureşti.

Avioane Eurofighter germane şi F-16 româneşti au fost ridicate de două ori pentru a intercepta drona. Piloţii au avut permisiunea de a doborî ţinta, dar nu au tras. Decizia a fost luată pentru a evita posibile daune colaterale pe teritoriul României.

Drona s-a prăbuşit probabil din cauza pierderii comenzii sau a lipsei de combustibil. Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, intervievat de colegul nostru, Vasile Geles.

Eduard Popica: Nu ne putem pronunța în momentul de față asupra identității acestor elemente, am anunțat Inspectoratul Județean de Poliție, Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații teritorial Iași, dar și Brigada 52 Artilerie Bârlad, forță care se deplasează către fața locului pentru a gestiona acest fenomen. Totodată cazul va fi preluat de către un magistrat, un procuror, care va duce la capăt această închetă.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)