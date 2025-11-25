Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui

(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui

(AUDIO) Drona semnalată în Tulcea și Galați, găsită prăbușită în Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 12:53

Drona semnalată dimineaţă pe radare în judeţele Tulcea şi Galaţi a fost găsită prăbuşită în zona Puieşti, judeţul Vaslui, a anunţat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Primele evaluări arată că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Ministrul a precizat că îşi întrerupe vizita la Baza Mihail Kogălniceanu pentru a reveni la Bucureşti.

Avioane Eurofighter germane şi F-16 româneşti au fost ridicate de două ori pentru a intercepta drona. Piloţii au avut permisiunea de a doborî ţinta, dar nu au tras. Decizia a fost luată pentru a evita posibile daune colaterale pe teritoriul României.

Drona s-a prăbuşit probabil din cauza pierderii comenzii sau a lipsei de combustibil. Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, intervievat de colegul nostru, Vasile Geles.

Eduard PopicaNu ne putem pronunța în momentul de față asupra identității acestor elemente, am anunțat Inspectoratul Județean de Poliție, Brigada Antiteroristă a Serviciului Român de Informații teritorial Iași, dar și Brigada 52 Artilerie Bârlad, forță care se deplasează către fața locului pentru a gestiona acest fenomen. Totodată cazul va fi preluat de către un magistrat, un procuror, care va duce la capăt această închetă.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO Vasile Geles)

Etichete:
Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 10:26

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Delgaz Grid oprește gazul joi, 27 noiembrie, pe mai multe străzi din municipiul Iași
Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:16

Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, marţi dimineaţă, două mesaje RO-ALERT pentru judeţul Galaţi în urma...

Galaţi: Au fost emise mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:13

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane şi să locuiască la o familie-gazdă. Aflat în Statele Unite,...

Liceenii din România vor putea din nou să studieze un an în şcoli americane prin reluarea programului FLEX
Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 09:07

Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava

Șaptesprezece percheziţii au loc marţi dimineaţa la sediile unor instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar care...

Percheziţii într-un dosar privind acte de identitate cu domiciliul fictiv; vizaţi – funcţionari publici din Suceava
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:51

(AUDIO) Forumul Educației România–Republica Moldova începe astăzi la Iași

La Iași începe, astăzi, Forumul Educației România–Republica Moldova. Evenimentul, ajuns la a VI-a ediție, se va desfășura în Aula Magna a...

(AUDIO) Forumul Educației România–Republica Moldova începe astăzi la Iași
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:41

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru

Comisia Europeană urmează să publice astăzi recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru, iar surse de la Bruxelles, citate...

Comisia Europeană urmează să publice recomandările economice şi bugetare pentru fiecare stat membru
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 07:39

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate

Reforma companiilor de stat cu pierderi începe cu 10 societăţi din domeniile energiei şi transporturilor. Cele două ministere de resort urmează...

Oana Gheorghiu: Toate companiile de stat care înregistrează pierderi vor fi restructurate
Prim plan marți, 25 noiembrie 2025, 06:52

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus ieri în transparenţă instituţională programele şcolare conexe pentru disciplinele din...

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în transparenţă programele şcolare pentru disciplinele din învăţământul liceal