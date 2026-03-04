(AUDIO) Curățenie pe bulevarde și în cartierele Iașiului

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 05:49 / actualizat: 4 martie 2026, 6:58

La Iași a început curățenia de primăvara. Pentru început sunt vizate principalele bulevarde ale orașului, ca ulterior să se revină și pe străzile mai mici.

Lucrările se vor efectua zilnic în intervalul 8:00-18:00.

Directorul general al Salubris, Cătălin Neculau, speră ca indicatorul PM10 să nu depășească 35 de măsurători pe an: ”Ne învrednicește să spunem acest lucru pentru că în ultimii 5 ani de zile cantitatea de PM10 din Iași a scăzut, acum suntem în norma Uniunii Europene și eu cred că în acest an această curățenie de primăvară va fi făcută mai bine pentru că avem 10 utilaje în plus, iar ca și număr de angajați sunt peste 20 de angajați în plus la Salubris pentru această curățenie de primăvară, plus de asta avem și forțele speciale.”

La rândul său, edilul Mihai Chirica, a declarat că se va interveni pe bulevardele principale, dar și în cartiere și speră ca cetățenii să se implice din această campanie.

În acest an acțiunea se va desfășura până pe 15 aprilie.

­­­­­A început campania de curățenie de primăvară Ca în fiecare an la începutul lunii martie, Salubris SA, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și celelalte companii și direcții municipale, demarează campania de curățenie de primăvară „Păstrăm Iașul curat, zi de zi”, un amplu program de igienizare și salubrizare a orașului. „Toate utilajele și echipele Salubris SA, precum și ale celorlalte companii municipale sunt mobilizate pentru amplul program de salubrizare. Intervenim pe bulevardele principale, dar și în toate cartierele orașului. Totodată, sperăm că și cetățenii Municipiului Iași se vor implica direct în această campanie, dar mai ales în menținerea curățeniei. Avem cea mai performantă companie de salubritate la nivel național, avem cea mai bună echipă de companii municipale și, împreună, facem din Iași cel mai curat oraș din țară!”, a declarat primarul Mihai Chirica. În acest an acțiunea se va desfășura în perioada 2 martie – 15 aprilie 2026 și vizează o suprafață de 940.000 de metri pătrați. Pentru a asigura eficiența și continuitatea operațiunilor de salubrizare Salubris SA va mobiliza: peste 190 de angajați care vor lucra în trei schimburi;

un parc auto modern și diversificat, incluzând 52 de utilaje:

4 autocisterne

3 automăturători HAKO (trotuare)

4 automaturători BUCHER (carosabil)

4 multicare BOSCHUNG

2 încărcătoare frontale

4 autobasculante

2 incărcătoare frontale JCB

2 autogunoiere

2 autospeciale ISUZU

10 turbosuflante

12 aspiratoare stradale

3 tricicluri Programul și desfășurarea acțiunilor Echipele Salubris SA vor acționa zilnic, între orele 8:00 și 18:00, conform unui program prestabilit. Activitățile pot fi reprogramate în caz de vreme nefavorabilă. Pentru buna desfășurare a campaniei de curățenie, cetățenii sunt rugați să respecte câteva reguli: eliberarea carosabilului: pe durata intervențiilor mecanizate se interzice parcarea autovehiculelor în zonele vizate; informațiile vor fi transmise cu 24 – 48 de ore înainte prin flyere și afișe stradale.

respectarea afișajului stradal: vehiculele lăsate pe carosabil pot fi ridicate, iar proprietarii sancționați! Implicarea cetățenilor Salubris SA și Primăria Municipiului Iași încurajează spiritul civic al locuitorilor și îi invită să se implice activ în menținerea curățeniei prin: ✔ colectarea și depozitarea deșeurilor în saci rezistenți la punctele de colectare din proximitate; ✔ respectarea regulilor de salubrizare; ✔ trimiterea de sugestii și propuneri pentru optimizarea activităților Salubris SA prin site: www.salubris.ro sau e-mail: office@salubris.ro. Cum aflați când va fi curățată strada dumneavoastră? Verificați indicatoarele stradale din zona în care locuiți! Urmăriți anunțurile de pe site-ul: www.salubris.ro și pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SalubrisIasi ale Salubris SA! Cum va acționa Salubris SA? Curățarea mecanizată a carosabilului și trotuarelor: Se vor folosi automăturători pentru îndepărtarea prafului, nisipului și a altor reziduuri acumulate pe străzi și trotuare.

Turbosuflantele și aspiratoarele stradale vor acționa cu precădere în zonele greu accesibile.

Autospecialele multifuncționale vor acționa pentru spălarea și stropirea străzilor, contribuind la reducerea nivelului de praf. Îndepărtarea deșeurilor și igienizarea zonelor publice: Echipele de muncitori vor colecta manual gunoaiele și vor goli coșurile stradale.

Mobilierul stradal (bănci, coșuri de gunoi, stații de transport public) va fi curățat și igienizat cu soluții speciale. Intervențiile în spațiile verzi și zonele pietonale vor consta în: îndepărtarea frunzelor uscate, a crengilor și a altor deșeuri vegetale;

măturarea și curățarea trotuarelor din parcuri și zone pietonale. Ridicarea și transportul deșeurilor: Deșeurile colectate vor fi transportate cu ajutorul autobasculantelor și autogunoierelor în vederea eliminării sau valorificării lor, în funcție de tipul de material. Efort comun al municipalității În campania de curățenie de primăvară sunt implicate toate direcțiile și societățile municipale. Citadin SA începe programul de plombări și reparații cu asfalt, precum și de refacere a marcajelor rutiere. Pe lista de intervenții a Citadin SA se află 94 de străzi din toate zonele orașului. Citadin SA va interveni cu 15 formații de lucru (formate din 15 șefi de echipă și 76 de muncitori). Compania dispune de o coloană auto formată din 29 de autovehicule, iar seviciul mecanizare include 83 de utilaje diverse. Servicii Publice SA lucrează în parcuri, spații verzi și locuri de joacă și pregătește programul de plantări de arbori și arbuști și montare de gazon. Activitățile sunt programate în lunile martie – aprilie astfel: salubrizarea parcurilor și grădinilor,

igienizarea mobilierului urban,

toaletarea și curățarea vegetației,

toaletarea vegetației în dreptul semnelor de circulație.

Servicii Publice dispune pentru aceste intervenții de opt autospeciale. EcoPiața SA a stabilit programul acțiunilor de curățenie în piețele agro-alimentare pe care le administrează. Campania de curățenie are loc în perioada 2 – 31 martie 2026 în toate punctele administrate Următoarele piețe vor fi închise în timpul acțiunilor: primele intervenții sunt programate în Piața Alexandru cel Bun, anume duminică, 22 martie 2026, după ora 14:00, și luni, 23 martie 2026;

în Piața Sudului sunt programate intervenții duminică, 29 martie 2026, după ora 14:00, și luni, 30 martie 2026;

duminică, 29 martie 2026, după ora 14:00, și luni, 30 martie 2026, vor fi făcute acțiuni de curățenie în Piața Nicolina.

În celelalte piețe curățenia va fi făcută fără afectarea programului de funcționare. Termo-Service SA asigură în permanență măturarea și degajarea aleilor, căilor de acces, trotuarelor și scărilor din blocurile pe care le administrează, precum și curățarea spațiilor verzi și terenurilor. Pe lângă curățenia și dezinfecția zilnice în mijloacele de transport, Compania de Transport Public SA intensifică acțiunile de salubrizare a stațiilor, refugiilor și peroanelor. Pe lângă suportul oferit Salubris SA pentru eliberarea carosabilului, echipele Poliției Locale patrulează în permanență pentru a oferi ajutor societăților municipale și pentru a sancționa eventualele abateri. Vă invităm să fiți alături de noi în acest efort comun de menținere a curățeniei în Iași! Programul de salubrizare stradală: ZIUA DATA STRADA / ZONA Luni 2.03.2026 str. Păcurari și șos. Păcurari (partea dreaptă de la Școala „Petru Poni” către ieșirea din oraș) Marți 3.03.2026 str. Păcurari și șos. Păcurari (partea dreaptă de la intrarea în oraș către Școala „Petru Poni”) Miercuri 4.03.2026 str. Moara de Foc și str. Canta (partea dreaptă de la Pasaj Octav Bancilă către ieșirea din oraș) Joi 5.03.2026 str. Canta și str. Moara de Foc (partea dreaptă de la intrarea în oraș către Pasaj Octav Bancilă) Vineri 6.03.2026 bd. Socola (ambele părți între Podu Roș și Pasaj Socola) Luni 9.03.2026 Nicolina – CUG (partea dreaptă de la Pasaj Nicolina către ieșirea din oraș) Marți 10.03.2026 Nicolina – CUG (partea dreaptăde la intrarea în oraș către Pasaj Nicolina) Miercuri 11.03.2026 str. Dudescu (ambele părți între Piața Chirilă și str. Dr. Savini) Joi 12.03.2026 bd. Alexandru cel Bun și bd. Dacia (partea dreaptă de la Piața ACB către rond tramvai Dacia) Vineri 13.03.2026 bd. Dacia și bd. Alexandru cel Bun (partea dreaptă de la rond tramvai Dacia către complex Familial) Luni 16.03.2026 str. Vasile Lupu (partea dreaptă de la str. Dudescu către Piața Doi Băieți) Marți 17.03.2026 str. Vasile Lupu (partea dreaptă de la Piața Doi Băieți către str. Dr. Savini) Miercuri 18.03.2026 bd. Chimiei – stâng (partea dreaptă de la Pod Metalurgiei către Pod Tudor Vladimirescu) și bd. Chimiei – drept (partea dreaptă de la Pod Tudor Vladimirescu către Pod Metalurgiei) Joi 19.03.2026 bd. Tudor Vladimirescu (partea dreaptă de la Pod Tudor Vladimirescu către Podul de Fier) Vineri 20.03.2026 bd. Tudor Vladimirescu (partea dreaptă de la Podul de Fier către Pod Tudor Vladimirescu) Luni 23.03.2026 str. Han Tătar și str. Ciurchi (partea dreaptă de la Dispecer Tătărași către Piața Doi Băieți Marți 24.03.2026 str. Ciurchi și str. Han Tatar (partea dreapta de la Piața Doi Băieți către Dispecer Tătărași) Miercuri 25.03.2026 str. Sarmisegetusa (partea dreaptă de la str. Tabacului către Pod Mircea cel Bătrân) Joi 26.03.2026 str. Sarmisegetusa (partea dreaptă de la Pod Mircea cel Bătrân către str. Tabacului) Vineri 27.03.2026 bd. Regele Mihai (partea dreaptă de la Podul de Piatră către Podu Roș) Splai Bahlui – drept (partea dreaptă din Podu Roș către bd. Primăverii) Luni 30.03.2026 bd. Cantemir (între Pod Cantemir și bd. Nicolae Iorga, pe ambele părți) bd. Țuțora (între Podu Roș și bd. Primăverii) Marți 31.03.2026 bd. Primăverii (între bd. Socola și Splai Bahlui – drept, pe ambele părți) Miercuri 1.04.2026 bd. C. A. Rosetti (între Podul de Fier și ieșirea din oraș, pe ambele părți) Joi 2.04.2026 str. Ion Creangă (între rond tramvai 11 și Pod Veneția, pe ambele părți) Vineri 3.04.2026 șos. și str. Sărărie (partea dreaptă din Târgușor Copou către bd. Independenței) Luni 6.04.2026 șos. Sărărie (partea dreaptă de la str. Oastei către Târgușor Copou) Marți 7.04.2026 șos. Națională (partea dreaptă de la Podul de Piatră către Pod Cantemir) bd. Regele Ferdinand (partea dreaptă de la Pod Cantemir către Podul de Piatră) Miercuri 8.04.2026 șos. Națională (partea stângă de la Podul de Piatră până la Pod Cantemir) și șos. Națională (ambele părți între Podu Roș și Pod Cantemir) Joi 9.04.2026 șos. Arcu (între str. Gării și Pasaj Octav Băncilă, pe ambele părți) Vineri 10.04.2026 str. Oastei și str. Codrescu, pe ambele părți Luni 13.04.2025 aleea Tudor Neculai (partea dreaptă dinspre capăt CUG către șos. Iași – Voinești) Marți 14.04.206 Intervenții unde se impune Miercuri 15.04.2026 Intervenții unde se impune Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)