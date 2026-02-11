(AUDIO) Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc va funcționa, din anul școlar viitor, cu două clase mai puțin

Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 12:12





Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc va funcționa, din anul școlar viitor, cu două clase mai puțin, în urma reformei anunțate pentru 2026-2027 în învățământul profesional și tehnologic.

Directorul instituției, Alina Cuciureanu, a susținut în emisiunea Starea Educației, că reducerea nu este un pas înapoi, ci o decizie strategică adaptată noilor realități din educație și din piața muncii.

Dispar clasa de mecanică și cea de tehnician în administrație, specializări care, în ultimii ani, au atras tot mai puțini elevi, a mai spus directorul Colegiului Silvic ”Bucovina”: ”A fost o decizie care ne-a ajutat cumva să renunțăm la un domeniu care nu mai merge nici în zonă, care nu ne aducea nici performanță, la care am fi dorit să renunțăm, cred că, de acum vreo 10 ani, domeniul Mecanică. Era un domeniu un pic străin. Numărul elevilor care s-au înscris la Mecanică era din ce în ce mai puțin, de pe un an pe altul și cumva trăgeam de clasa asta și încă o clasă pe domeniul servicii, Tehnician în Administrație. La fel, nici acolo nu a mers întotdeauna pe numărul maxim de elevi.”

Directorul Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, Alina Cuciureanu, a mai declarat că instituția își consolidează domeniile de bază, cu specializări precum tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, tehnician ecolog și protecția calității mediului. Totodată, continuă dezvoltarea clasei de matematică-informatică, înființată recent, ca răspuns la provocările aduse de digitalizare și inteligența artificială.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Facebook)