(AUDIO) Blocarea posturilor din învățământ pune presiune pe universitățile din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 09:20

Blocarea posturilor didactice și a celor din cercetare reprezintă o măsură radicală care influențează negativ absolvenții de studii doctorale de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.

Afirmația aparține rectorului instituției, Liviu George Maha, fost președinte al Consorțiului Universitaria, care a adăugat, că la încheierea lucrărilor a fost redactată și înaintată Guvernului o solicitare de deblocare a posturilor din învățământul superior.

În prezent, la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, aproximativ 40% din numărul total al posturilor sunt ocupate de colaboratori, plătiți la ora.

Rectorul instituției, Liviu George Maha a mai spus că pentru învățământul superior din țara noastră este foarte important ca absolvenții de studii doctorale să fie păstrați în sistem: ”E o măsură radicală și care influențează negativ sistemul de învățământ prin faptul că absolvenți de studii doctorale care ar putea acum să se angajeze pe posturi în învățământ, chiar doctoranzi, studenți doctoranzi foarte buni care se pot angaja pe posturi de asistent universitar pe perioadă determinată, nu vor avea această opțiune, această oportunitate. Ca urmare, deși sunt foarte buni, deși ar fi utili sistemului de învățământ, deși ar asigura o continuitate în profesii, în ceea ce înseamnă structura personalului didactic și de cercetare, se vor îndrepta către alte oportunități pe piața muncii și astfel universitățile ar avea de suferit. Dincolo de ceea ce înseamnă ocuparea posturilor didactice superioare, să spunem, profesor universitar, conferențiar universitar, chiar lector universitar, acolo s-ar putea, să spunem, amâna poate cu un semestru, cu un an, din motive care țin de constrângerile bugetare.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

