(AUDIO) Aeroportul Iași estimează venituri mai mari cu 10% în 2026

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:46

Conducerea Aeroportului Internațional Iași estimează o creștere a veniturilor cu 10% pentru acest an financiar.

Directorul instituției, Romeo Vatră, a declarat că reprezentanții Consiliului Județean Iași au aprobat investiții de 65 de milioane de lei.

Acesta a prezicat că între priorități se numără construirea unui Parc Fotovoltaic, care să asigure peste 90% din necesarul energetic al aeroportului, modernizarea Terminalului T3 și mutarea întregului flux de sosiri pe Terminalul T4, precum și construirea unui nou Turn de Control: ”În afară de parc fotovoltaic, începem modernizarea terminalului T3, prin care dorim să mărim spațiul în zona de îmbarcare și să transformăm terminalul T3 într-un terminal de plecări, non schengen, urmând ca în acest an să facem o investiție prin mutarea fluxurilor de sosiri, non schengen, în terminalul T4, astfel încât toate sosirile se vor face în terminalul T4. Și, de asemenea, ne propunem în acest an să demarăm reconfigurarea terminalului T2 în terminal cargo, pentru că este o prioritate pentru noi să începem activitatea cargo pe aeroportul Iași și, în nu ultimul rând, ne propunem să amenajăm o parcare pentru transport public și o stație de autobuz. De asemenea, vom avansa în acest an cu proiectul noului turn de control, proiect care va fi un ”milestone” pentru infrastructura critică a aeroportului Iași.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)