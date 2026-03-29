Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Aeroportul Iași estimează venituri mai mari cu 10% în 2026

(AUDIO) Aeroportul Iași estimează venituri mai mari cu 10% în 2026

(AUDIO) Aeroportul Iași estimează venituri mai mari cu 10% în 2026

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:46

Conducerea Aeroportului Internațional Iași estimează o creștere a veniturilor cu 10% pentru acest an financiar.

Directorul instituției, Romeo Vatră, a declarat că reprezentanții Consiliului Județean Iași au aprobat investiții de 65 de milioane de lei.

Acesta a prezicat că între priorități se numără construirea unui Parc Fotovoltaic, care să asigure peste 90% din necesarul energetic al aeroportului, modernizarea Terminalului T3 și mutarea întregului flux de sosiri pe Terminalul T4, precum și construirea unui nou Turn de Control: ”În afară de parc fotovoltaic, începem modernizarea terminalului T3, prin care dorim să mărim spațiul în zona de îmbarcare și să transformăm terminalul T3 într-un terminal de plecări, non schengen, urmând ca în acest an să facem o investiție prin mutarea fluxurilor de sosiri, non schengen, în terminalul T4, astfel încât toate sosirile se vor face în terminalul T4. Și, de asemenea, ne propunem în acest an să demarăm reconfigurarea terminalului T2 în terminal cargo, pentru că este o prioritate pentru noi să începem activitatea cargo pe aeroportul Iași și, în nu ultimul rând, ne propunem să amenajăm o parcare pentru transport public și o stație de autobuz. De asemenea, vom avansa în acest an cu proiectul noului turn de control, proiect care va fi un ”milestone” pentru infrastructura critică a aeroportului Iași.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Noi reglementări privind preţul la gazele naturale
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 09:18

Noi reglementări privind preţul la gazele naturale

Actuala schemă de plafonare a preţului la gazele naturale expiră săptămâna viitoare, iar de la 1 aprilie va intra în vigoare noua reglementare...

(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 09:07

(AUDIO) În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață

În 24 de localități din Arhiepiscopia Iașilor, astăzi, are loc Marșul pentru Viață. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea...

(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 08:58

(AUDIO) Slujbe speciale de Florii în bisericile catolice din Iași

Credincioșii romano-catolici din toată lumea celebrează, astăzi, intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim.  Purtătorul de cuvânt al...

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe
Prim plan duminică, 29 martie 2026, 08:40

Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA)a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Caraş...

Prim plan duminică, 29 martie 2026, 08:25

GALAȚI: Anchetă după ce un tren de călători a fost direcționat pe un traseu greșit

Procurorii gălățeni au început o anchetă după ce un tren a fost direcționat pe un traseu greșit lângă Galați. Incidentul s-a produs în...

Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:52

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași

Săptămâna viitoare vor fi analizate, la Iași, aspecte privind accesibilitatea către viitorul Spitalul Regional de Urgență, intrat în faza de...

Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:40

(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași

Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește, astăzi, cea de a VIII-a ediție a Concursului Național de Identificare de Produse...

Prim plan sâmbătă, 28 martie 2026, 10:33

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit

Iașul găzduiește, în acest sfârșit de săptămână, Conferința Națională a Asociației Profesioniștilor din domeniul Grădinăritului....

