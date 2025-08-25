Ateneul Național din Iași organizează Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 09:53

În weekendul 30-31 august 2025, Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, organizează prima ediție a Zilelor Cartierului Alexandru cel Bun – un eveniment dedicat comunității locale, care promite două zile pline de activități pentru toate vârstele, muzică, spectacole și voie bună. Evenimentele se vor desfășura în Piața Voievozilor și în alte zone din cartier, reunind locuitorii din Alexandru, dar și vizitatori din întreg orașul.

Pe parcursul celor două zile de festival, participanții se vor putea bucura zilnic de următoarele activități: expoziția de fotografie cu tematica Foștii Fabrici de Țigarete, activități dedicate copiilor, Fun Zone interactiv – organizat de Decathlon, ateliere interactive susținute de Twinkle Star, spectacole de magie susținute de Iulian Magicianul, ateliere creative pentru toate vârstele susținute de artiștii de la Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Sâmbătă, pe 30 august, publicul este invitat să participe la spectacolul de teatru pentru copii După faptă și răsplată, în regia lui Ionuț Gânju iar spre seară, atmosfera va fi animată de Andra Botez & Band și concertul trupei Fără Zahăr.

Pe lângă activitățile zilnice, duminică, 31 august, programul continuă cu spectacolul de teatru pentru copii Hänsel și Gretel, prezentată de Marionnette Show, concert susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte”, spectacol folcloric cu artiști locali și Concertul extraordinar al Ansamblului Etnofolcloric „Plăieșii”.

„După succesul evenimentelor din cadrul Zilelor Tătărașului, am decis să celebrăm și cartierul Alexandru cel Bun printr-un festival dedicat sărbătorii Sfântului Alexandru. Este o sărbătoare plină de culoare, dedicată copiilor, familiei și întregii comunități din acest cartier vibrant. Ne dorim ca fiecare activitate să aducă bucurie, să creeze amintiri frumoase și să întărească sentimentul de apartenență”, au declarat organizatorii Ateneului Național din Iași.

Intrarea este gratuită la toate activitățile! Pentru a descoperi mai multe evenimente organizate de Ateneului Național din Iași, accesați site-ul oficial https://www.ateneuiasi.ro/.