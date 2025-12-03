Armata română a anunţat că a distrus o dronă navală în Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 17:00

Armata română a distrus o dronă navală care punea în pericol navigaţia în Marea Neagră, a anunţat astăzi Ministerul român al Apărării Naţionale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la riscurile pentru transportul maritim din zonă legate de războiul din Ucraina.

Ministerul a precizat că drona, care a fost descoperită într-o zonă situată la 66 km est de portul Constanţa, era de tip Sea Baby. Sea Baby este o dronă navală dezvoltată de Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din România a refuzat să specifice ţara de provenienţă a dronei, dar a confirmat că este vorba despre una de tip Sea Baby. Serviciul de Securitate al Ucrainei a refuzat să comenteze la momentul publicării.

„Echipa de intervenţie a primit aprobarea de a neutraliza obiectul identificat, în conformitate cu procedurile operaţionale în vigoare, iar în jurul orei 13:00 drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată”, a transmis Ministerul Apărării într-un comunicat.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranţa pe Marea Neagră, a declarat o sursă din Ministerul turc de Externe, după ce guvernul de la Ankara şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o serie de atacuri. România, Bulgaria şi Turcia au un grup operativ comun pentru dezactivarea minelor în derivă, care au început să apară în Marea Neagră după ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022. De la începutul războiului, aproximativ 150 de mine plutitoare au fost descoperite şi distruse, a transmis Marina română. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)