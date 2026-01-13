Apă potabilă oprită timp de 48 de ore în Botoșani, din cauza lucrărilor la Barajul Stânca-Costești

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 13:05

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, începând de astăzi, 13 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 48 de ore, furnizarea apei potabile va fi sistată ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate la Barajul Stânca-Costești de către Administrația Națională Apele Române-Exploatarea Complexă Stânca Costești, obiectiv din care se realizează captarea și transportul apei brute către Stația de pompare.

Pe durata desfășurării acestor lucrări, furnizarea apei potabile va fi sistată către utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, precum și din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca, Dângeni, Dobârceni, Durnești, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)