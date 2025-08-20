Ansamblurile Radio România participă la Festivalul Internațional George Enescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 11:10

Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Big Band-ul Radio și Corul Academic Radio sunt invitate să evolueze în cadrul a 5 concerte pe scena celei de-a 27-a ediții a Festivalului Internațional George Enescu, ce se desfășoară în România în perioada 24 august – 21 septembrie 2025.

Unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică din lume, organizat începând cu anul 1958, festivalul marchează la această ediție 70 de ani de la trecerea în neființă a lui George Enescu.

Mai mult, tema din acest an este chiar Aniversări/Celebrations, un omagiu adus marilor muzicieni și momentelor de referință din istoria unor ansambluri de prestigiu. Pe lângă cei 70 de ani împliniți de la moartea lui Enescu, festivalul punctează, de asemenea, 150 de ani de la nașterea lui Maurice Ravel, 100 de ani de la cea a lui Pierre Boulez sau 50 de ani de la moartea lui Dmitri Șostakovici.

Timp de 29 de zile, melomanii se vor bucura de peste 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 95 de concerte găzduite de Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Auditorium a MNAR, Sala Radio, Teatrul Odeon, MINA – Muzeul Artei Noi Imersive, precum și de Opera Națională București și Teatrul Național I.L. Caragiale. În cadrul festivalului, Sala Radio este gazda seriei Aniversări, concerte ce vor avea loc în fiecare weekend, începând cu data de 30 august.

Pe 25 august, în cea de-a doua zi de festival, Orchestra de Cameră Radio va evolua la Ateneul Român, alături de celebrul muzician francez David Grimal – care va asigura conducerea muzicală – și alături de pianistul Roman Lopatynskyi, câștigător al Concursului Internațional George Enescu 2024. În toamna anului trecut, David Grimal a răspuns invitației adresate de Radio România de a deveni artist în rezidență al Orchestrei de Cameră Radio, fiind primul artist internațional căruia Radio România îi adresează această propunere de colaborare. Programul evenimentului va include, printre altele, George Enescu – Pastorală, Menuet trist și Nocturnă (aranjament pentru orchestră de cameră realizat de Dan Dediu) și Maurice Ravel – Mormântul lui Couperin, lucrare ce marchează cei 150 de ani de la nașterea marelui compozitor francez.

Pe 10 septembrie, Big Band-ul Radio dirijat de Simona Strungaru participă la festival în cadrul unei secțiuni inedite: Enescu în Control, serie ce cuprinde 4 concerte în Club Control. Soliștii serii vor fi cunoscutul saxofonist italian Stefano Di Battista – unul dintre cei mai apreciați muzicieni de jazz ai scenei internaționale – și Sebastian Burneci – prim trompetist și solist al Big Band-ului Radio România, fondator al ansamblului de jazz contemporan Bucharest Jazz Orchestra și inițiator al proiectului cultural Bucharest Jazz Club. Artiști sunt și compozitorii unora dintre piesele abordate în concert.

Special conceput pentru acest eveniment, repertoriul îmbină sonoritățile jazzistice consacrate ale acestui tip de orchestră cu elemente provenind din muzica clasică, cu precădere din creația lui George Enescu. Pasiunea pentru creația enesciană a dirijoarei și pianistei Simona Strungaru și a trompetistului Sebastian Burneci se întinde pe mai multe decenii. Cei doi propun o reinterpretare pentru formula de Big Band a unor importante lucrări enesciene: Suita pentru pian op. 10, Legenda pentru trompetă și pian sau Simfonia de cameră pentru 12 instrumente soliste op. 33. Vor putea fi ascultate, de asemenea, lucrări semnate de Ennio Morricone, Charlie Parker, Jaco Pastorius.

Orchestra Națională Radio prezintă două evenimente pe scena festivalului. Pe 14 septembrie, la Sala Palatului, la 50 de ani de la moartea lui Dmitri Șostakovici veți asculta, în formulă de concert, opera Lady Macbeth din Mțensk. Dedicată de Șostakovici primei sale soții, opera spune povestea unei femei din Rusia secolului al XIX-lea, care se îndrăgostește de unul dintre muncitorii soțului ei și este împinsă la crimă. Lucrarea a fost interpretată în premieră pe 22 ianuarie 1934 la Sankt Petersburg și, două zile mai târziu, la Moscova. În ciuda succesului inițial, Lady Macbeth a devenit un vehicul pentru denigrarea muzicii lui Șostakovici de către Partidul Comunist, opera fiind interzisă în Uniunea Sovietică timp de aproape treizeci de ani, până în 1961.

Seara se va derula și cu participarea Corului Academic Radio (pregătit de dirijorul Ciprian Țuțu). Cele două ansambluri Radio România vor evolua sub bagheta lui Giancarlo Guerrero și regia multimedia va fi semnată de Carmen Lidia Vidu.

Pe 21 septembrie, de această dată la Ateneul Român, Orchestra Națională Radio – dirijată de Francesco Ivan Ciampa – va prezenta un program cu fragmente din lucrări semnate de Enescu, Bizet, Massenet și Verdi. Evenimentul se va derula cu participarea sopranei Sonya Yoncheva.

Corul Academic Radio va mai avea o apariție pe scena Festivalului Enescu în data de 31 august, la Sala Radio, alături de Sinfonia Varșovia și sub bagheta dirijoarei Marta Gardolińska. Programul concertului reunește creații semnate de Grażyna Bacewicz, Frédéric Chopin, Wojciech Kilar și poemul simfonic Vox Maris de Enescu. Proiectul este parte a Sezonului Cultural Polonia-România 2024-2025, în cooperare cu Institutul Adam Mickiewicz și cofinanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din Polonia. (FOTO Cristin Barcan)