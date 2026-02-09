ANM: Intervale cu vreme geroasă şi perioade de încălzire accentuată a vremii, în următoarele două săptămâni

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 17:53

Regimul termic pentru perioada 9 – 22 februarie va fi deosebit de oscilant, la nivelul întregii ţări, cu perioade în care vremea va deveni rece, chiar geroasă în unele zone, dar şi cu intervale cu valori termice pozitive ridicate, de până la zece grade, pe timpul zilelor, timp în care probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi mai ridicată între 13 şi 15 februarie, reiese din prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Pentru zona Moldovei, se anunţă o vreme deosebit de rece, la începutul intervalului, cu maxime negative şi minime ce vor coborî sub pragul gerului în cea mai mare parte a regiunii. Ulterior, se va încălzi treptat, astfel încât, în data de 12 februarie va fi mai cald decât în mod normal, în special în jumătatea sudică, iar mediat regional maximele vor fi de 8 – 10 grade. Până în 17 februarie, se va răci din nou, spre medii de 0 – 2 grade, apoi iar se va încălzi, până în jurul mediei de 6 grade. Regimul termic nocturn, după debutul geros, va urma un traseu ascendent, spre medii în jurul a zsero grade, în data de 14 februarie, după care va intra pe o pantă descendentă, spre un ecart cuprins între -8 şi -2 grade, în 17 februarie, şi va încheia estimările cu oscilaţii între -4 şi zero grade, valori mediate pe regiune. Probabilitatea ca precipitaţiile să se manifeste pe arii mai extinse va fi mai ridicată în zilele de 14 şi 15 februarie.

În regiunea Banatului, la începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Ulterior, se observă o creştere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie, se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va creşte treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade. Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi cuprindă între -1 grad şi zero grade, în primele trei zile, apoi va creşte până la aproximativ 4 grade, în 13 februarie. Va urma o altă răcire până în data de 17 februarie, după care media temperaturilor minime va creşte, din nou, până la zero grade, în perioada 19 – 22 februarie. Temporar, vor fi precipitaţii în ambele săptămâni, cu cele mai mari cantităţi în zilele de 13 şi 15 februarie.

În Crişana, în această săptămână, se pot identifica variaţii semnificative ale mediei maximelor termice, între 4 grade, în data de 10 februarie, şi până la 14 grade, pe 12 februarie. În schimb, în a doua parte a intervalului de anticipaţie se remarcă o creştere a temperaturilor maxime, pornind de la o medie de 4 grade (16 februarie) şi atingând 8 grade, în ultimele patru zile. În ceea ce priveşte media temperaturilor nocturne, aceasta va fi în scădere până spre zero grade, în zilele de 10 şi 11 februarie, apoi va creşte şi va atinge valoarea de 4 grade, în următoarele două zile. După aceasta, urmează o altă scădere şi, mediat, se vor înregistra -3 grade, în data de 17 februarie. Nu în ultimul rând, spre finalul intervalului, se va atinge o medie a minimelor termice de zero grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi ridicată în toată perioada analizată, cu cele mai mari cantităţi în data de 13 februarie.

În zona Transilvaniei, în primele patru zile, se poate remarca o creştere a temperaturilor diurne, astfel că media acestora va atinge 12 grade, în data de 12 februarie. Ulterior, se observă o scădere a acestei medii până la o valoare de 3 grade, în ziua de 16 februarie. Până spre sfârşitul intervalului de anticipaţie (19 – 22 februarie), media maximelor termice va fi, din nou, în creştere şi se vor înregistra 6 grade. În privinţa temperaturilor din timpul nopţilor, se remarcă o scădere bruscă a mediei acestora în data de 10 februarie (-6 grade), apoi o creştere până în data de 14 februarie (2 grade). În următoarele zile se întrevede o nouă răcire a vremii, iar media minimelor termice va scădea până în jurul a -5 grade, în 17 februarie. În continuare nu vor fi variaţii importante, iar la finalul intervalului se vor atinge -2 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, posibil mai însemnate cantitativ în data de 13 februarie.

În Maramureş, în primele două zile, meteorologii estimează valori termice diurne în jurul unei medii de 6 grade, apoi se poate observa o creştere a acestora, până spre 12 grade, în zilele de 12 şi 13 februarie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea şi va fi de aproximativ 4 grade, în 16 şi 17 februarie, iar după această perioadă nu vor mai fi variaţii semnificative. În ceea ce priveşte minimele termice, media acestora va fi de 2 grade, la începutul intervalului de anticipaţie, după care vor scădea brusc spre -3 grade, însă în perioada 12 – 14 februarie vor creşte şi se vor înregistra aproximativ 2 grade. O nouă răcire a vremii se întrevede la începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 grade şi -1 grad. Temporar, vor fi precipitaţii, iar cele mai mari cantităţi ar urma să se înregistreze în data de 13 februarie.

În Dobrogea, în prima zi din interval, vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu maxime în jurul a zero grade şi minime de -4 grade, valori obţinute prin mediere regională, dar se va încălzi treptat până în 12 şi 13 februarie, când media maximelor se va situa între 10 şi 14 grade, iar cea a minimelor între 4 şi 6 grade. După acest interval, regimul termic va fi din nou în scădere, spre valori mediate diurn de 2 – 6 grade şi nocturn între -4 şi zero grade, în data de 16 februarie, însă până spre sfârşitul intervalului estimat se va mai redresa uşor, spre 6 – 14 grade, pe timpul zilei respectiv între -2 şi 4 grade, noaptea. În intervalul 13 – 17 februarie, vor fi probabile precipitaţii pe arii mai extinse, iar în rest acestea se vor semnala sporadic.

În regiunea Munteniei, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanţe semnificative de la o zi la alta. Astfel, dacă la debut vor fi temperaturi sub normalul perioadei, cu medii maxime de 0 – 2 grade şi minime între -7 şi -4 grade, până în data de 12 februarie acestea vor creşte treptat şi vor ajunge la 10 – 14 grade, ziua, şi 2 – 4 grade noaptea, în valori mediate. Pe intervalul 14 – 16 februarie se va răci din nou, spre medii diurne de 2 – 4 grade şi nocturne ce vor oscila între -4 şi zero grade. Ulterior, va fi un proces de încălzire ce va conduce la valori în jurul a 10 grade, mediat regional, la maxime, precum şi spre zero grade, la minime. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată între 14 şi 17 februarie, iar în restul intervalului acestea se vor semnala pe areale mici şi doar trecător.

În Oltenia, vremea va fi rece, în primele două zile din interval, în cea mai mare parte a regiunii, dar se va încălzi treptat, astfel că se va face chiar deosebit de cald pentru această perioadă. În consecinţă, mediile maximelor vor porni de la valori cuprinse între -2 şi 2 grade, respectiv minime între -4 şi -2 grade, şi vor ajunge la 10 – 14 grade (ziua) şi la 0 – 2 grade, noaptea, în data de 14 februarie. Până în 16 februarie, se va răci din nou, cu medii maxime de 4 – 8 grade şi minime de la -4 la zero grade, apoi iar se va încălzi, cu maxime ce vor ajunge la 10 – 12 grade, mediat regional, şi minime între -2 şi 2 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în prima zi şi, din nou, din 14 februarie.

La munte, regimul termic va avea alternanţe, de la rece în primele zile şi chiar ger în zonele înalte, spre valori mai ridicate decât în mod caracteristic perioadei, cu valori în general pozitive ziua. În acest scenariu, în zilele de 9 şi 10 februarie, mediile temperaturilor maxime vor fi cuprinse între -4 şi zero grade, iar cele ale minimelor între -12 şi -6 grade. Până pe data de 12 februarie, valorile termice maxime vor coborî la -4 grade şi cele minime la -8 grade, mediate regional. După acest interval, vor avea o tendinţă de creştere spre medii între -2 şi 2 grade – ziua, şi între -8 şi -4 grade, noaptea. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii extinse va fi mai ridicată din 14 februarie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)