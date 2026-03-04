Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport

Publicat de Andreea Drilea, 4 martie 2026, 06:20

Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport.

Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani au precizat că elevul s-a prăbuşit brusc din picioare, fiind găsit de cadrele medicale în stop cardio-respirator.

Copilul a decedat în Centrul de Primiri Urgenţe de la Secţia de pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă ‘Mavromati’.

Elevul nu era cunoscut cu afecțiuni medicale, acesta participând în ianuarie la o competiție locală la fotbal, fiind declarat apt pentru efort fizic, de către medicul de familie.

Autoritățile urmează să stabilească, prin investigații, cauza exactă a decesului.

