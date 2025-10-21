„Aici, Cinema Junior” – ediție specială de Halloween, la Cinema Ateneu Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 14:51

Toamna continuă cu povești pentru juniori la Cinema Ateneu Iași. Proiectul „Aici, Cinema Junior” revine sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 13:00, cu o ediție specială de Halloween.

Cei mici sunt invitați să vină costumați în personajul lor preferat și să se bucure de o proiecție plină de aventură: „Prințesa și Dracula / How to Save the Immortal” (regia Roman Artemyev). Evenimentul va fi urmat de o discuție interactivă alături de actorul Codrin Dănilă.

Filmul ediției – „Prințesa și Dracula / How to Save the Immortal” (regia Roman Artemyev)

Bilete: https://cinemaiasi.ro/film/how-to-save-the-immortal/

Preț bilet: 20 lei

Veșnic tânăr și mereu îmbrăcat imaculat, Koschey nu a reușit să găsească o mireasă timp de trei sute de ani. A intimidat, a răpit și a transformat diverse prințese în broaște, dar acest mod de a face curte nu l-a ajutat pe prințul întunericului…

Ediție specială de Halloween

Această ediție îi invită pe copii să intre în atmosfera magică a toamnei și a sărbătorii de Halloween. Cei mici sunt încurajați să vină costumați în personajul lor preferat – fie că este erou, prințesă, vampir sau pisică vrăjită – și să se bucure de surprizele pregătite special pentru ei.

Împreună cu invitatul nostru, actorul Codrin Dănilă, vom povesti despre costume în filme, despre cum prind viață personajele și despre puterea jocului și a imaginației.

Invitat special: Codrin Dănilă

Codrin Dănilă este absolvent al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și al Facultății de Teatru din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”, secția Arta Actorului Mânuitor de Păpuși.

Joacă din 2011 în singura trupă de teatru de improvizație din Iași – IDIOT – și colaborează constant cu Ateneul Național din Iași, unde interpretează o varietate de roluri în spectacole precum „O scrisoare pierdută”, „Take, Ianke și Cadâr”, „Dineu cu proști”, „Peter Pan”, „Alice în Țara Minunilor” și multe altele.

Despre proiect

„Aici, Cinema Junior” este o inițiativă marca Cinema Ateneu Iași, dedicată copiilor și părinților, care îmbină vizionarea unui film cu o întâlnire educativă și prietenoasă alături de profesioniști din domeniul artistic.

Proiectul promovează filmul de calitate și dezvoltarea gustului pentru artă, dialog și imaginație, încă de la cele mai fragede vârste.

După edițiile precedente, care i-au adus în fața publicului pe Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu și Alexandra Paftală, „Aici, Cinema Junior” continuă cu aceeași misiune: să transforme sala de cinema într-un loc unde poveștile prind viață, iar copiii învață, se joacă și descoperă lumea filmului cu bucurie.

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 13:00

Cinema Ateneu Iași

Aici, Cinema Junior – ediție specială de Halloween

(Comunicat Ateneul Național din Iași /FOTO ateneuiasi.ro)