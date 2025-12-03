Agenţia Naţională a Medicamentului a lansat platforma studiiclinice.anm.ro

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 19:15

Agenţia Naţională a Medicamentului a lansat astăzi platforma studiiclinice.anm.ro, primul hub naţional care adună la un loc toate informaţiile actualizate despre studiile clinice din România.

Sunt disponibile peste 550 de astfel de studii aflate în desfăşurare, majoritatea în oncologie, dar şi în dermatologie, reumatologie, neurologie sau psihiatrie.

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului, Răzvan Prisada, a precizat că toate investigaţiile necesare sunt gratuite în cadrul studiilor clinice.

Răzvan Prisada: Este, pe de-o parte, o platformă educaţională şi o să găsiţi acolo începând de astăzi pe studiiclinice.anm.ro, o parte dedicată informării corecte pe un limbaj comun, adresat pacienţilor, aparţinătorilor şi, nu neapărat, specialiştilor de domeniu, ce înseamnă studiile clinice, care sunt beneficiile, care sunt riscurile, cum se produce autorizarea, cum se face înrolarea şi toate lucrurile care trebuie cunoscute înainte de a lua decizia de a face parte dintr-un astfel de /…/. Cealaltă parte este o platformă informativă, prima care aduce la un loc toate informaţiile la zi despre toate studiile clinice autorizate şi în funcţie de stadiul acestora autorizate care au început, în care se face înrolarea, care deja sunt în desfăşurare, există filtre dedicate pe tipuri de afecţiuni, pe vârste, pe sex, pe zonele ţării. Gândul nostru a fost, în primul rând, de a crea o unealtă utilă, mai ales celor care nu sunt direct implicaţi sau care nu sunt, neapărat, de specialitate. (Rador/ FOTO anm.ro)