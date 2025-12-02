Administrația Bazinală de Apă Siret verifică exploatările de nisip și pietriș din bazinul hidrografic Siret

Administrația Bazinală de Apă Siret desfășoară, în aceste săptămâni, o acțiune amplă de control la operatorii care exploatează nisip și pietriș în spațiul hidrografic Siret.

Timp de două săptămâni au fost realizate zeci de verificări, în urma cărora au fost aplicate avertismente și amenzi în valoare de 155.000 lei.

Administrația avertizează că exploatările neconforme pot cauza destabilizarea albiilor, creșterea riscului de viituri și afectarea ecosistemelor acvatice.

Consilierul ABA Siret, Georgiana Cernat:

Verificările vor continua până la finalul anului.