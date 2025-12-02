Ascultă Radio România Iași Live
Administrația Bazinală de Apă Siret verifică exploatările de nisip și pietriș din bazinul hidrografic Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 18:59

Administrația Bazinală de Apă Siret desfășoară, în aceste săptămâni, o acțiune amplă de control la operatorii care exploatează nisip și pietriș în spațiul hidrografic Siret.

Timp de două săptămâni au fost realizate zeci de verificări, în urma cărora au fost aplicate avertismente și amenzi în valoare de 155.000 lei.

Administrația avertizează că exploatările neconforme pot cauza destabilizarea albiilor, creșterea riscului de viituri și afectarea ecosistemelor acvatice.

Consilierul ABA Siret, Georgiana Cernat:

Verificările vor continua până la finalul anului. (Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Gabriel Pop)

Testare gratuită a virusului hepatic de tip B şi C pentru persoanele asigurate şi neasigurate care prezintă semne de boală
Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 17:15

Ministerul Sănătăţii anunţă că persoanele asigurate, dar şi cele neasigurate care prezintă semne sau simptome de boală, beneficiază...

Suceava: Distribuția gazelor, oprită joi pe zece străzi din municipiu
Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 16:40

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia
Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 16:30

Fosta şefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, a fost reţinută în cadrul unei anchete de corupţie în Belgia. Au fost efectuate...

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a recepționat lucrările de curățare pe râuri din Galați și Vaslui
Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 16:26

Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad anunţă recepţionarea lucrărilor de igienizare, salubrizare, deblocare şi decolmatare pe mai multe...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 16:22

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită neplanificat, din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova

Centrala electrică de la Brazi a fost oprită astăzi neplanificat din cauza problemelor privind alimentarea cu apă din judeţul Prahova, au...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 13:29

Distribuția gazelor naturale, oprită joi pe mai multe străzi din Iași

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 13:15

(FOTO) Piatra-Neamț: Salonul de Iarnă, ediția a XV-a, deschis la Galeriile „Lascăr Vorel”

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț găzduiesc în perioada 1 – 31 decembrie expoziția colectivă Salonul de iarnă,...

Prim plan marți, 2 decembrie 2025, 12:18

(FOTO) Trei medalii pentru elevii din Iași la Romanian Master of Informatics 2025

Trei medalii pentru elevii din Iași la Romanian Master of Informatics 2025, o prestigioasă competiție internațională, care s-a desfășurat la...

