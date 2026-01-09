Ascultă Radio România Iași Live
BOTOȘANI: A fost redeschis DN 24C, Manoleasa – Rădăuți-Prut

Publicat de Andreea Drilea, 9 ianuarie 2026, 11:05

UPDATE ora 11:00 – Redeschidere DN 24C, Manoleasa – Rădăuți-Prut

Începând cu ora 11:00, a fost redeschisă circulația auto pe DN 24C, km 103+000 ÷ 142+500, între localitățile Manoleasa și Rădăuți-Prut, județul Botoșani. 

UPDATE ora 8:20 – Prelungirea restricțiilor pe DN 24C, Manoleasa – Rădăuți-Prut.

Din cauza viscolului puternic, dar și pentru degajarea zăpezii troienite, circulația pe DN 24C, km 103+000 ÷ 142+500, Manoleasa – Rădăuți-Prut, județul Botoșani, rămâne închisă temporar pentru toate categoriile de vehicule, până la ora 12:00. 

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Botoșani și  Direcției de Drumuri și Poduri Botoșani, la această circulația este îngreunată pe următoarele sectoare de drum:

Drumuri Naționale 

– DN 29 Flondora – Avrămeni 

– DN 29 A Darabani- Rădăuți-Prut 

– DN 24 C Mihălășeni- Ripiceni 

– DN 29 C Mihăileni  – Siret

 

Drumuri județene 

– DJ 282 Săveni  –  Rădăuți-Prut 

– DJ 293 Dorohoi – Mileanca – Coțușca 

– DJ 294 Brăteni – DN 24 C

– DJ 292 Dealu Crucii – Vorniceni – Știubieni 

– DJ 298 A Darabani – Crucea Milencii 

– DJ 282 Hănești- Dângeni 

– DJ 294 C Hănești- Manoleasa 

Se acționează, în aceste momente, cu 27 de utilaje pe drumurile naționale și 17 utilaje pe drumurile județene.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Botoșani, de aseară, până astăzi dimineață, la ora 08:00, circulația rutieră pe DN 24C, între localitățile Rădăuți-Prut – Manoleasa, este închisă.

Măsura a fost luată pentru protejarea vieții cetățenilor, care ar putea rămâne blocați pe drum în propriile autovehicule.

Decizia a fost adoptată din cauza vântului puternic, care a redus vizibilitatea la zero, precum și a existenței unor porțiuni de carosabil acoperite cu zăpadă viscolită.

Pe celelalte drumuri naționale și județene se circulă în condiții de iarnă.

Pentru menținerea stării de practicabilitate, s-a intervenit cu 33 de utilaje pe drumurile naționale și 20 de utilaje pe cele județene.

Având în vedere faptul că județul Botoșani se află sub incidența a două atenționări meteorologice de tip cod galben de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile până mâine, la ora 15:00, se decomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de viscol.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă Poliția Română

