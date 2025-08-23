38 de localităţi din 15 judeţe au fost afectate de fenomene meteo extreme, între care Iași și Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 august 2025, 08:28

38 de localităţi din 15 judeţe, între care Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Olt, Tulcea, Vrancea şi Vâlcea, precum şi municipiul Bucureşti, au fost afectate de fenomene meteo extreme ieri, în a doua parte a zilei.

Un tânăr de 18 ani a murit aseară strivit de un acoperiş luat de vânt în satul Lucieni, din comunul argeşeană Hârtieşti, alţii doi bărbaţi fiind răniţi.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat că în urma furtunilor, s-a intervenit pentru evacuarea apei din curţi şi anexe, pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie dizlocate de la acoperişurile a 16 imobile, precum şi pentru degajare a 151 de copaci şi trei stâlpi de electricitate prăbuşiţi, care au avariat cel puţin 41 de maşini.

În zona Bucureşti-Ilfov s-au înregistrat peste 150 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112. Dată fiind instabilitatea meteorologică, peste 4.000 de pompieri sunt pregătiţi să intervină la nivel naţional oriunde situaţia o va impune, mai menţionează informarea IGSU.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)