Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 09:41

Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu a ajuns la ultima zi, organizat în Piaţa Mare.

Evenimentul este şi în acest an unul dintre principalele puncte de interes pe harta evenimentelor culturale ale verii din oraş.

Cititorii au de unde alege, de la cărţi de anticariat, la volume noi, jocuri şi materiale muzicale, oferta târgului este pentru toate gusturile.

Ca şi la ediţiile precedente ale evenimentului, târgul în format fizic este dublat şi de o ediţie online, găzduită pe site-ul gaudeamus.ro.

De la Sibiu, caravana Gaudeamus Radio România va merge la Iaşi în perioada 17-21 septembrie, după ce a fost organizată până acum în cinci oraşe mari ale ţării, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Buzău şi Braşov.

Naţional duminică, 17 august 2025, 08:50

Noi protocoale legate de controlul şi raportarea infecţiilor nosocomiale în toate spitalele din România urmează să fie adoptate în zilele...

Naţional duminică, 17 august 2025, 08:43

Guvernul avansează în direcţia finalizării pachetului doi de reducere a deficitului, pe care premierul Ilie Bolojan l-ar vrea adoptat prin...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 19:06

Ministerul Sănătăţii anunţă schimbarea legislaţiei pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 18:23

68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare în primul trimestru al acestui an, cu 13 mai mulţi faţă de...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 18:18

Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate

Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 11:08

“Schemă de înșelăciune complexă”, în desfășurare pe rețelele sociale

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează populaţia cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 11:05

Fitch reconfirmă ratingul suveran al României, dar cu avertismente

Agenția Internațională de Evaluare Financiară Fitch a reconfirmat ratingul suveran al României, dar a menținut perspectiva negativă,...

Naţional sâmbătă, 16 august 2025, 10:13

METEO: Val de căldură urmat de furtuni: vremea se schimbă radical

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 16...

