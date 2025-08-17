Ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 09:41

Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu a ajuns la ultima zi, organizat în Piaţa Mare.

Evenimentul este şi în acest an unul dintre principalele puncte de interes pe harta evenimentelor culturale ale verii din oraş.

Cititorii au de unde alege, de la cărţi de anticariat, la volume noi, jocuri şi materiale muzicale, oferta târgului este pentru toate gusturile.

Ca şi la ediţiile precedente ale evenimentului, târgul în format fizic este dublat şi de o ediţie online, găzduită pe site-ul gaudeamus.ro.

De la Sibiu, caravana Gaudeamus Radio România va merge la Iaşi în perioada 17-21 septembrie, după ce a fost organizată până acum în cinci oraşe mari ale ţării, Craiova, Cluj-Napoca, Oradea, Buzău şi Braşov.