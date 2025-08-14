Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 09:00

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară acum, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria.

Este vorba în principal de drumul Giurgiu-Ruse spre Bulgaria sau de şoselele din apropierea litoralului românesc.

Ne-a oferit detalii Dalia State, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române: Se circulă în continuare în condiţii de aglomeraţie pe Drumul Naţional 5 Giurgiu-Ruse, existând şi în această dimineaţă coloana de autovehicule care se formează de obicei în perioada concediilor la ieşirea din ţară, întrucât mulţi turişti se deplasează în prezent către staţiunile de Bulgaria, iar traficul se desfăşoară doar pe un singur fir, alternativ, ca urmarea lucrărilor de reparaţii de pe tronsonul bulgar. Şi pe autostrada Soarelui sunt turişti care se deplasează către mare la această oră, dar din fericire, aici nu sunt formate coloane de autovehicule care să îngreuneze circulaţia. În schimb, începe să se aglomereze Crumul Naţional 39, Constanţa – Vama Veche. În prezent este formată coloană de autovehicule în staţiunea Eforie Nord, în direcţia către litoral. Pentru că este vară şi vremea călduroasă permite, pe multe porţiuni ale şoselelor de viteză, respectiv drumuri naţionale şi autostrăzi, se execută lucrări de reparaţie asupra carosabilului, circulaţia fiind în general deviată de pe o bandă pe cealaltă.

