Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:38

Reprezentanții Curților de Apel din țară îi solicită președintelui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare în Parlament legea care introduce noile reglementări privind pensiile magistraților.

Este vorba despre reforma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament și care a fost contestată la Curtea Constituțională de Instanța Supremă, însă CCR a respins în urmă cu două zile sesizarea, astfel că documentul mai are nevoie de promulgare pentru a completa parcursul legislativ.

Conducerile tuturor celor 16 instanțe de apel din țară au semnat, însă, un memoriu în care prezintă pe larg argumentele care, în opinia lor, fac necesară reanalizarea legii, cu referire în principal la o încălcare a principiului neretroactivității.

Documentul prezintă calcule amănunțite care ar indica discrepanțe majore între magistrații care au ieșit sau vor ieși la pensie în baza unor prevederi legislative diferite în ceea ce privește cuantumul pensiei, fiind invocată din nou o eliminare de facto a pensiei de serviciu, argument folosit și de Înalta Curte în timpul dezbaterilor privind constituționalitatea legii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro