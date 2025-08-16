Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » MS anunţă modificarea legislaţiei pentru protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale

Publicat de Ciumac Natalia, 16 august 2025, 19:06

Ministerul Sănătăţii anunţă schimbarea legislaţiei pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

‘Infecţiile asociate asistenţei medicale (cunoscut ca infecţii nosocomiale) nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate şi controlate. Doar aşa putem proteja pacienţii şi limita răspândirea lor între oameni aflaţi deja într-o situaţie vulnerabilă. În România, timp de ani de zile, aceste infecţii au fost tratate ca un subiect tabu. Din această cauză, pacienţii au pierdut încrederea, iar medicii au fost puşi sub o presiune uriaşă. Este momentul să schimbăm acest lucru. Cum facem? Prin legislaţie clară, simplificată şi uşor de aplicat, prin protocoale transparente şi prin instruirea continuă a personalului medical. Nu prin blamarea medicilor, ci prin găsirea unor soluţii reale care să protejeze pacienţii’, se arată sâmbătă într-o postare pe pagina de Facebook a MS.

Potrivit sursei citate, în ultimele zile legislaţia a fost modificată pentru a o face mai clară şi mai aplicabilă şi s-a creat cadrul legal pentru ca, în următoarele zile, să fie adoptate prin ordin de ministru protocoale simple şi unitare privind: normele de supraveghere şi control al infecţiilor în spitalele publice şi private cu paturi; metodologia de raportare a infecţiilor nosocomiale;
atribuţiile clare pentru accidentele de expunere la produse biologice ale personalului medical; metodologii specifice de monitorizare a acestor situaţii şi de protecţie a personalului şi pacienţilor.

MS subliniază că totul se face într-o manieră debirocratizată, simplă şi eficientă, pentru ca aceste reguli să fie aplicate nu pe hârtie, ci în realitate, zi de zi.

‘Mai mult, pentru pacienţii aflaţi în situaţii critice – în special cei cu arsuri grave – vom pune în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Acest registru, realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii ‘Grigore Alexandrescu’, va fi extins la toate unităţile care tratează astfel de pacienţi. Pacienţii din România merită spitale sigure, tratamente corecte şi transparenţă totală. Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm! Încrederea ne face bine!’, precizează Ministerul Sănătăţii. AGERPRES/FOTO: Radio Iași

