Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » La Sibiu s-a deschis oficial Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

La Sibiu s-a deschis oficial Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

La Sibiu s-a deschis oficial Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 16:13

La Sibiu s-a deschis oficial Târgul de Carte Gaudeamus Radio România.

Este a doua ediţie de vacanţă a evenimentului după cea de la Braşov, de luna trecută.

Peste 40 de lucrători în domeniul cărţilor, de la edituri cunoscute la distribuitori, dar şi producători de materiale educaţionale, vor fi prezenţi la eveniment.

Ediţia din acest an are loc în perioada 14-17 august, în Piaţa Mare a oraşului, iar accesul publicului este gratuit. 15 pavilioane expoziţionale îi aşteaptă pe cititori cu evenimente editoriale, lansări de carte, jocuri educaţionale sau concursuri, zilnic, între orele 10:00 şi 21:00.

Preşedintele de onoare al ediţiei este eseistul sibian Ion Dur:

Ion Dur: Ceea ce face de ani buni de zile Radioul şi toţi cei care trudesc acolo este într-adevăr o campanie extraordinară în slujba spiritului, a cărţii, a literei scrise. Sunt vreo 40 de branduri recunoscute de fapt care participă aici, la Sibiu şi va fi într-adevăr o sărbătoare a spiritului în Piaţa Mare. Cei care vor veni se vor bucura pur şi simplu de ultimele creaţii unde se cultivă limba de care tocmai vorbeam că e stâlcită şi suferă. Cu siguranţă că, într-adevăr, cartea rămâne punctul nostru central, o punem pe noptieră, o citim, o recitim, ne lucrează structurile cognitive, ne perfecţionează limbajul, ne îmbogăţeşte lexicul, deci este de bază, trebuie s-o legăm cu ceva de mână.

Etichete:
Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Naţional joi, 14 august 2025, 14:08

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu primarii de comune, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care...

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale
Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Naţional joi, 14 august 2025, 13:40

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0628 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.
Naţional joi, 14 august 2025, 11:05

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 15 august,...

COD GALBEN de caniculă în jumătate de țară. Prognoză specială pentru regiunea Moldovei.
Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor
Naţional joi, 14 august 2025, 09:19

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor....

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor
Naţional joi, 14 august 2025, 09:00

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară acum, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria. Este vorba în principal de drumul...

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria
Naţional joi, 14 august 2025, 08:34

CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria

CFR a anunţat că va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria. De...

CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria
Naţional joi, 14 august 2025, 06:53

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie

Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă rudele care le au în întreținere...

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Naţional joi, 14 august 2025, 06:51

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

O nouă tentativă de fraudă informatică vizează utilizatorii din România, folosind imaginea e-Guvernare (Sistemul Electronic...

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite