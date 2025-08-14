La Sibiu s-a deschis oficial Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Este a doua ediţie de vacanţă a evenimentului după cea de la Braşov, de luna trecută.

Peste 40 de lucrători în domeniul cărţilor, de la edituri cunoscute la distribuitori, dar şi producători de materiale educaţionale, vor fi prezenţi la eveniment.

Ediţia din acest an are loc în perioada 14-17 august, în Piaţa Mare a oraşului, iar accesul publicului este gratuit. 15 pavilioane expoziţionale îi aşteaptă pe cititori cu evenimente editoriale, lansări de carte, jocuri educaţionale sau concursuri, zilnic, între orele 10:00 şi 21:00.

Preşedintele de onoare al ediţiei este eseistul sibian Ion Dur:

Ion Dur: Ceea ce face de ani buni de zile Radioul şi toţi cei care trudesc acolo este într-adevăr o campanie extraordinară în slujba spiritului, a cărţii, a literei scrise. Sunt vreo 40 de branduri recunoscute de fapt care participă aici, la Sibiu şi va fi într-adevăr o sărbătoare a spiritului în Piaţa Mare. Cei care vor veni se vor bucura pur şi simplu de ultimele creaţii unde se cultivă limba de care tocmai vorbeam că e stâlcită şi suferă. Cu siguranţă că, într-adevăr, cartea rămâne punctul nostru central, o punem pe noptieră, o citim, o recitim, ne lucrează structurile cognitive, ne perfecţionează limbajul, ne îmbogăţeşte lexicul, deci este de bază, trebuie s-o legăm cu ceva de mână.