Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 09:19

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor.

Premierul Ilie Bolojan a avut, ieri, o întâlnire cu reprezentanţii acestor instituţii cărora le-a transmis că la baza procesului de restructurare trebuie să fie două criterii: performanţa şi responsabilitatea.

Reporter: Andrei Şerban – Premierul Ilie Bolojan a subliniat că reducerea cheltuielilor de funcţionare înseamnă ca fiecare instituţie să-şi stabilească personalul necesar şi indicatorii de proiect, astfel încât să ofere servicii mai bune cetăţenilor. Tot el a solicitat ca până vinerea viitoare, 22 august, instituţiile să prezinte propuneri de reorganizare, de creştere a eficienţei şi indicatori de performanţă, astfel încât, până la sfârşitul acestei luni, executivul să poată pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri. Ilie Bolojan a cerut celor 36 de şefi de instituţii guvernamentale să facă un calcul corect, ceea ce înseamnă că oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcţie de două criterii: performanţă şi responsabilitate. De asemenea, premierul a mai cerut şi o analiza soluţiilor de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituţii, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată.

