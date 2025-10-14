Fostul ministru al sănătăţii a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 09:54

Fostul ministru al sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a fost achitat definitiv de Instanţa supremă, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă.

Este vorba de un dosar în care – susţine DNA – ar fi primit aproape 800 de mii de euro mită de la doi oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital şi derularea unor contracte din bani publici.

Dar judecătorii de la Înalta Curte au transmis că au constat că nu sunt întrunite condiţiile pentru atragerea răspunderii penale şi subliniază că nu este necesară doar formularea unei acuzaţii penale, ci este necesară probarea acesteia.

