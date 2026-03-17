Elevii vor încasa bursele aferente lunii februarie, într-un cuantum redus însă faţă de nivelul obişnuit

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 19:18

Diminuarea este determinată de vacanţa de schi din această perioadă, interval care nu este inclus în calculul burselor lunare.

Cuantumul minim al burselor în acest an şcolar este pentru bursa de merit 450 de lei pe lună, pentru bursa socială 300 de lei pe lună, iar bursa tehnologică este în valoare de 300 de lei pe lună. Mamele minore primesc 700 de lei pe lună.

Diana Stoica, secretar general al Consiliului Naţional al Elevilor: În mod normal, bursele trebuie să intre pe data de 20, însă depinde foarte mult şi de contabilitatea şcolii. De exemplu, mie astăzi mi-a intrat bursa, dar există şi cazuri, de exemplu, 20 pică într-o vineri şi există posibilitatea ca unele şcoli să vireze bursele luni, pe 23. În loc de 450 de lei, care este cuantumul minim, elevii vor primi 338 de lei. Elevii vor primi mai puţin decât cuantumul minim, deoarece există o formulă specifică care se aplică, şi anume, în zilele de vacanţă sau de weekend nu se calculează, aşadar, există foarte rar cazuri în care elevii chiar primesc 450 de lei. Elevii care primesc bursă socială primesc 300 de lei fix în fiecare lună, inclusiv pe perioada de vacanţă de vară.

În acest an şcolar, lunile martie şi mai sunt singurele luni de cursuri fără zile de vacanţă, ceea ce înseamnă că elevii vor primi burse la valoarea integrală. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)