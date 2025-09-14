Ascultă Radio România Iași Live
Dezacord în coaliție pe tema eliminării plafonării la alimentele de bază

Publicat de Andreea Drilea, 14 septembrie 2025, 09:35 / actualizat: 14 septembrie 2025, 11:41

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis sâmbătă după-amiază că decizia de a nu prelungi plafonarea prețurilor produselor de bază de la 1 octombrie a fost luată fără opoziție în coaliție. Ea a explicat că partidele de la putere ar fi convenit încă de acum trei luni, când s-a prelungit din nou plafonarea adaosurilor comerciale, că aceasta va fi ultima extindere a termenului, deoarece măsura a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților.

Purtătoarea de cuvânt a mai precizat că săptămâna viitoare premierul Ilie Bolojan va avea discuții cu reprezentanții marilor magazine, pentru a se asigura că eliminarea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri.

Reacția de la Palatul Victoria a venit după ce președintele interimar al PSD a scris într-o postare pe Internet că va cere urgent clarificări din partea partenerilor de guvernare.

„Renunțarea la plafonare este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o poziție susținută de mai multe voci din PSD.

Citând argumentele unor specialiști, PSD susține că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare se va prăbuși.

Sâmbătă seară și un reprezentant al USR, ministrul economiei, Radu Miruță, a declarat că nu s-a luat încă o decizie în coaliție pe această temă.

„S-ar fi stabilit doar că în momentul în care expiră măsura de plafonare a prețurilor se va face o analiză în funcție de ce bani sunt la buget, iar decizia va fi luată în unanimitate, decizie care până acum nu a fost (luată), din informațiile mele”, a spus ministrul economiei în exclusivitate la DIGI 24.

Lista de alimente cu adaosul comercial plafonat cuprinde 17 produse de bază, printre care lapte, brânză, făină, ouă, carne de pui și de porc sau unele legume și fructe.

