Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea de garanţii solide de securitate

Publicat de Ciumac Natalia, 17 august 2025, 19:50

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, la finalul videoconferinţei Coaliţiei de Voinţă, că România şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite ale Americii şi de partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate, punctând că aceasta înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate.

‘Astăzi, în cadrul unei noi videoconferinţe a Coaliţiei de Voinţă, am discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri. (…) Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securităţii Europei şi a regiunii noastre. În cadrul Coaliţiei, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite şi de partenerii noştri europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate – esenţiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu îşi respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate’, a transmis şeful statului într-o postare pe Facebook.

Acesta subliniază că este necesară exercitarea în continuare a presiunii asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată.

‘Cu toţii am fost de acord că unitatea şi coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forţă în faţa comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovaţi? Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancţiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei’, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan. AGERPRES/FOTO: Facebook.com/Nicușor Dan