Clarificări privind concediile medicale

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 04:48 / actualizat: 10 februarie 2026, 6:48

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, admite că guvernul a greșit atunci când a decis să nu se plătească prima zi a concediului medical, prevedere care a intrat în vigoare la începutul acestei luni. Într-o emisiune la TVR INFO el a spus duminică seară că executivul nu a nuanțat decizia din prima și nu s-a ținut cont de anumite particularități.

În urma dezbaterilor din societate pe acest subiect și a sesizării CCR de către Avocatul Poporului, guvernul și-a anunțat intenția de a introduce unele excepții prin ordonanță de urgență pentru pacienții aflați în programele naționale de sănătate și cei cronici, precum și pentru femeile însărcinate, excepții care ar urma să intre în vigoare din martie, după cum a afirmat Alexandru Rogobete, care a precizat că este evident că în aceste cazuri nu este fraudat sistemul.

De altfel, ministrul sănătății a precizat că măsura este una tranzitorie, iar scopul este acela de a reduce frauda în zona concediilor medicale fictive și a amintit că s-au făcut economii de 120 de milioane de lei lunar odată cu această măsură.

Alexandru Rogobete: Eu cred că lucrurile trebuie nuanțate. Cred că oamenii care au cu adevărat o problemă trebuie protejați și atenția noastră trebuie îndreptată către cei care fraudează și facem acest lucru. Au fost zeci de controale, zeci de amenzi, zeci și sute de concedii medicale anulate, pentru că au fost verificate și s-a constatat că sunt fictive. Continuăm cu aceste controale, continuăm cu această atenție sporită pe acest fenomen, astfel încât să îl reducem cât se poate de mult.

Pe de altă parte, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat că nu este de acord cu tăierea cu 10% a personalului din spitale și servicii de ambulanță, în condițiile în care sistemul este subdimensionat, ci vrea introducerea criteriilor de performanță și plata în funcție de aceasta.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

