Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă

Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă

Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă

Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 08:31

Casa Albă a clarificat că Zelenski nu este invitat în Alaska, după mai multe zile de speculaţii cu privire la posibila sa participare.

Purtătoare de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că va fi o întâlnire unu la unu: Este un exerciţiu de ascultare pentru preşedintele Trump, la care va fi prezentă doar o parte implicată, pentru ca preşedintele să înţeleagă mai bine cum poate fi oprit acest război.

Donald Trump nu a exclus o viitoare întâlnire în trei, iar europenii insistă că un acord de pace durabil nu poate fi obţinut în absenţa Ucrainei şi că Rusiei nu i se poate permite să modifice cu forţa graniţele internaţionale.

Rador

Etichete:
Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Internaţional luni, 11 august 2025, 08:25

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

UPDATE – O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în...

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Internaţional duminică, 10 august 2025, 17:33

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru...

Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind pacea din Ucraina
Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:42

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action

Poliţia din Londra a arestat peste 466 de persoane la protestul organizat sâmbătă împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia...

Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action
Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Internaţional duminică, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Într-o...

Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:28

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina. În portul...

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:24

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare, atât la nivel mondial, cât şi în România. Estimările arată...

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în...

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august
Internaţional vineri, 8 august 2025, 21:35

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova

O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana...

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova