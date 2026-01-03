Donald Trump: Maduro și soția sa sunt escortați la New York, unde sunt inculpați

Publicat de Andreea Drilea, 3 ianuarie 2026, 13:15 / actualizat: 3 ianuarie 2026, 18:17

UPDATE 17:33 – Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se află în drum spre New York la bordul navei de război Iwo Jima, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat Fox News, conform dpa şi AFP.

Cei doi ar fi fost scoşi din Venezuela şi duşi pe navă cu un elicopter.

Nava Iwo Jima este o navă de asalt amfibie a Marinei SUA, proiectată în principal pentru transportul de puşcaşi marini şi elicoptere în anii 1960. A devenit cunoscută pentru operaţiunile sale din războiul din Vietnam şi ca navă de recuperare pentru misiunile spaţiale Apollo.

În interviul pentru Fox News, Trump a mai declarat că, în urmă cu o săptămână, i-a cerut lui Maduro să se predea.

‘Am vorbit personal cu el, dar i-am spus: trebuie să renunţi, trebuie să te predai’, a afirmat Trump, precizând că Maduro a refuzat.

Anterior sâmbătă, vicepreşedintele american JD Vance a declarat că Venezuela a ignorat mai multe oferte din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord.

Donald Trump i-a oferit lui Nicolas Maduro ‘mai multe căi de ieşire’, dar ‘a fost foarte clar de-a lungul acestui proces: traficul de droguri trebuie să înceteze, iar petrolul furat trebuie returnat Statelor Unite’, a scris Vance pe reţeaua X.

Sâmbătă dimineaţă, Trump a confirmat atacul asupra Venezuelei. În discuţia cu Fox News, Trump a spus că forţele americane erau, de asemenea, pregătite pentru un al doilea atac.

Potrivit procurorului general american Pam Bondi, Maduro şi soţia sa au fost inculpaţi la New York. Aceştia sunt acuzaţi de infracţiuni legate de traficul de droguri, a scris ea pe platforma X.

UPDATE 13:15 – Atacul aerian american efectuat sâmbătă dimineaţă devreme asupra mai multor ţinte din Venezuela, soldat – potrivit declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump – cu capturarea liderului venezuelean, Nicolas Maduro, şi a soţiei sale, Cilia Flores, este a şasea intervenţie militară a SUA în America Latină în ultimii 75 de ani şi prima din acest secol, relatează EFE.

Trump a confirmat că Statele Unite au ‘efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro – pe care îl acuză de trafic de droguri – care, împreună cu soţia sa, a fost capturat şi scos din ţară pe calea aerului’.

Venezuela a denunţat atacul cu rachete lansat din elicoptere americane împotriva zonelor civile din Caracas, precum şi a altor locuri din ţară, care a provocat decese în rândul ‘personalului militar şi civililor’ şi a recunoscut că nu ştie unde se află Maduro şi soţia sa.

UPDATE 12:30 – Secretarul de stat adjunct al SUA, Christopher Landau, a declarat sâmbătă că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care a fost capturat de forţele speciale americane Delta, sâmbătă dimineaţă, ‘va fi în sfârşit judecat pentru crimele sale’, relatează Reuters. Agerpres

UPDATE ora 12:25 – Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat sâmbătă că a ordonat desfăşurarea de trupe la graniţa cu Venezuela, în urma atacurilor aeriene lansate de SUA asupra ţării vecine, relatează AFP.

Petro a numit bombardamentele o ‘agresiune împotriva suveranităţii’ Americii Latine şi a afirmat că acestea vor declanşa o criză umanitară.

Într-o reacţie pe reţeaua X, Gustavo Petro a avertizat asupra unei escaladări periculoase a tensiunilor în regiune şi a reafirmat angajamentul Columbiei faţă de principiile Cartei ONU, inclusiv respectarea suveranităţii statelor şi soluţionarea paşnică a conflictelor.

Anterior, Petro a cerut convocarea imediată a Organizaţiei Statelor Americane (OEA) şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).

Guvernul columbian a respins orice acţiune militară unilaterală care ar putea pune în pericol populaţia civilă şi a anunţat măsuri preventive pentru protejarea frontierei colombo-venezuelene, precum şi pentru gestionarea eventualelor consecinţe umanitare sau migratorii.

Venezuela a denunţat sâmbătă o agresiune militară americană ‘foarte gravă’ împotriva unor zone civile şi militare din Caracas şi din statele nordice Miranda, Aragua şi La Guaira şi a ordonat ‘desfăşurarea comandamentului pentru apărare integrală a naţiunii’. AGERPRES

UPDATE 11:35 – SUA au efectuat atacuri la scară largă asupra Venezuelei, încununate de succes, iar liderul acestei ţări, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost capturaţi şi scoşi din ţară pe calea aerului, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, citat de Reuters.

‘Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei şi a liderului său, preşedintele Nicolas Maduro, care a fost capturat şi scos din ţară împreună cu soţia sa’, a declarat Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

‘Această operaţiune a fost organizată în colaborare cu forţele de ordine din SUA’, a mai spus Trump, care a anunţat că o conferinţă de presă va avea loc sâmbătă, la ora locală 11:00, la Mar-a-Lago.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei ‘agresiuni militare foarte grave’ din partea Statelor Unite. AGERPRES

UPDATE ora 10:50 – Casa Albă și Pentagonul nu au făcut, până acum, declarații oficiale privind exploziile din Caracas.

În schimb, mai multe publicații americane citează surse care afirmă că Statele Unite desfășoară lovituri militare împotriva Venezuelei.

Autoritățile venezuelene vorbesc însă despre o „agresiune militară foarte gravă” a Statelor Unite.

Guvernul de la Caracas susține că au fost lovite atât zone civile, cât și militare din capitală și din statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Președintele Nicolas Maduro a declarat stare de urgență la nivel național.

El a cerut mobilizarea tuturor forțelor sociale și politice pentru a respinge ceea ce a numit un „atac imperialist”.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar reacțiile internaționale sunt așteptate în orele următoare. Agerpres

UPDATE – Statele Unite desfăşoară lovituri militare împotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului sâmbătă dimineaţă pentru Reuters, fără a oferi detalii.

Presa americană a anunţat, la rândul său, că armata SUA a lansat o serie de atacuri sâmbătă dimineaţă împotriva capitalei Caracas, informează AFP.

CBS News şi Fox News au citat oficiali sub rezerva anonimatului din cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care au confirmat implicarea forţelor americane în loviturile asupra Venezuelei.

Casa Albă şi Pentagonul nu au făcut declaraţii privind exploziile din Caracas sau informaţiile despre avioanele care au survolat capitalei Venezuelei. AGERPRES

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (6:15 GMT).

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt ‘numărate’.

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că ‘sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre’. AGERPRES