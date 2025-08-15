UE: Mecanismul de protecţie civilă a fost activat pentru a acorda asistenţă în cazul numeroaselor incendii forestiere de pe continent

15 august 2025

Grecia, Bulgaria, Muntenegru şi Albania au activat în ultima săptămână mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere, multe având loc simultan pe întreg continentul, potrivit unui comunicat publicat joi pe pagina web a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Miercuri, Spania a activat pentru prima dată acest mecanism pentru a face faţă incendiilor forestiere, iar ca răspuns Comisia Europeană a mobilizat rapid două avioane staţionate în Franţa, care urmau să ajungă pe teren în cursul zilei de joi.

Grecia a activat mecanismul pe 12 august şi, ca urmare, vor fi trimise două elicoptere suedeze rescEU, aflate în prezent în Bulgaria. De asemenea, pompieri prepoziţionaţi din Cehia, Republica Moldova şi România au participat la activităţile de stingere a incendiilor.

În cazul Bulgariei, Cehia, Slovacia, Franţa, Ungaria, România şi Suedia au mobilizat aeronave prin intermediul acestui mecanism, inclusiv elicopterele rescEU staţionate în Suedia.

Comisia Europeană a mobilizat active aeriene rescEU din Croaţia, Bulgaria, Italia, Cehia şi Slovacia pentru a ajuta Albania să combată incendiile de pe teritoriul său.

Pentru incendiile din Muntenegru, Comisia a mobilizat active rescEU staţionate în Cehia, Croaţia şi Italia. Serbia, Ungaria şi Bosnia şi Herţegovina au trimis, de asemenea, aeronave ca parte a unor oferte bilaterale, iar Austria a oferit echipe terestre de stingere a incendiilor.

Mecanismul de protecţie civilă al UE a fost deja activat de 16 ori în actualul sezon de incendii. Numărul de activări din 2025 este deja egal cu numărul total de activări pentru incendii forestiere pe parcursul întregului sezon de incendii din 2024.

Mecanismul Copernicus pentru gestionarea răspunsului la dezastre naturale a fost de asemenea activat pentru incendiile din Grecia, Spania şi Bulgaria. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă