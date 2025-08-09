Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 08:24

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare, atât la nivel mondial, cât şi în România. Estimările arată că, până în 2030, un sfert de miliard de copii vor suferi de obezitate, iar ţara noastră ar putea avea peste 490 de mii de cazuri în rândul celor mici. Medicii avertizează că schimbările emoţionale netratate la timp pot favoriza creşterea în greutate şi pot afecta stima de sine.

Are detalii Adriana Turea: ”Obezitatea afectează nu doar sănătatea fizică, ci şi stima de sine atât la fete, cât şi la băieţi. Sprijinul emoţional este esenţial, sublinează şefa Secţiei endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti, profesor dr. Diana Păun.

Diana Păun: Ca endocrinolog pot să vă spun că în ţesutul adipos, în ţesutul gras, se găseşte o enzimă, se numeşte aromatază, care transformă androgenii, adică hormonii sexuali masculini, în estrogeni şi la fete şi la băieţi, ceea ce înseamnă că obezitatea la băiat implică, pe lângă aspectul în sine de creştere ponderală, şi tente de intersexualitate, adică de feminizare. Băieţelul va dezvolta glandă mamară, adică sâni, caracterele lui sexuale secundare nu vor mai apărea în sens masculin, dimpotrivă, vocea îi rămâne subţire, pilozitatea nu apare, obezitatea dipozitată i se distribuie pe model feminin şi aceste aspecte, fără îndoială, că au impact psihologic.

Obezitatea poate fi o consecinţă a stilului de viaţă nesănătos, sedentar, a unei afecţiuni fizice, a unei condiţii de sănătate mentală şi a constrângerii sociale.”

