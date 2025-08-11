Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 06:25

Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunţat autorităţile, transmit agenţiile AFP şi EFE.

Seismul s-a produs la ora locală 19:53 în provincia Balikesir, având epicentrul în zona oraşului Sindirgi, la circa 200 de kilometri distanţă de cel mai mare oraş al Turciei, Istanbul, şi a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării.

‘Zece clădiri s-au prăbuşit în districtul nostru. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri’, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak.

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat la rândul său că echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături.

Bilanţul provizoriu al victimelor comunicat de autorităţi este de patru răniţi, dar niciunul în stare gravă.

Potrivit Agenţiei turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 km.

Seismul a fost resimţit pe o rază extinsă, inclusiv în oraşe importante precum Istanbul, Izmir, Bursa şi Kocaeli, iar în ora următoare au fost înregistrate şase replici cu magnitudinea mai mare de 4.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a declarat că nu au fost semnalate pagube majore sau victime în metropola turcă.AGERPRES

Etichete:
În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:28

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina. În portul...

În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului
Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 08:24

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare, atât la nivel mondial, cât şi în România. Estimările arată...

Obezitatea în rândul adolescenţilor este o problemă tot mai îngrijorătoare
Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august
Internaţional sâmbătă, 9 august 2025, 07:54

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august

Kremlinul a confirmat astăzi că preşedintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în...

Kremlinul confirmă întâlnirea Putin-Trump în Alaska pe 15 august
La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova
Internaţional vineri, 8 august 2025, 21:35

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova

O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana...

La Cernăuți are loc o reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova
Internaţional vineri, 8 august 2025, 05:46

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media

Legea europeană privind libertatea mass-media (The European Media Freedom Act, EMFA), ce consacră principiul informării ca bun public şi...

Statele din UE trebuie să aplice de astăzi Legea europeană privind libertatea mass-media
Internaţional joi, 7 august 2025, 11:22

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949

Pompierii francezi se luptă joi, pentru a treia zi la rând, pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele...

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949
Internaţional joi, 7 august 2025, 10:12

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri, în sud-estul ţării, unde riscul...

Pompierii români aflaţi în misiune în Grecia au fost dislocaţi în puncte strategice din zona Nea Makri
Internaţional miercuri, 6 august 2025, 13:00

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații

România trebuie să propună modificarea unui program operațional, regional sau național, pentru a redirecționa fonduri europene către județele...

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații