Aliaţii europeni cer presiuni mai mari asupra Rusiei, înaintea summitului Trump-Putin

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 08:32

Aliaţii europeni au făcut apel la presiuni sporite asupra Rusiei, înainte de summitul de vineri dintre Donald Trump şi Vladimir Putin.

Într-o declaraţie comună, Comisia Europeană, Marea Britanie, Italia, Germania, Polonia şi Finlanda subliniază angajamentul faţă de suveranitatea Ucrainei, adăugând că aceasta trebuie să fie implicată în deciziile privind o cale către pace.

Aliaţii europeni au promis că vor continua sprijinul militar şi financiar pentru Kiev.

Declaraţia salută eforturile pentru pace ale lui Donald Trump, dar condamnă acţiunile Rusiei şi afirmă angajamentul statelor semnatare faţă de principiul conform căruia graniţele unei ţări nu trebuie să fie schimbate cu forţa.

Rador/FOTO arhivă agerpres