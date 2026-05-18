Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Explozie la Botoșani: două persoane au suferit arsuri grave

Explozie la Botoșani: două persoane au suferit arsuri grave

Explozie la Botoșani: două persoane au suferit arsuri grave
18 mai 2026, 15:37


UPDATE: Cei doi militari cu vârste de 31 și 36 de ani vor fi transferați la Spitalul Militar din Bruxelles, potrivit corespondentei nostre, Gina Poenaru. 

Potrivit medicilor, aceștia au aursuri grave, unul pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar celălalt pe 40%.

Incendiul este localizat și se intervine pentru stingerea acestuia.

Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs astăzi, la o unitate militară din municipiul Botoşani.

Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniţiei şi a fost urmată de un incendiu.

La faţa locului, s-au deplasat trei autospeciale de stingere și trei ambulanţe, dar a fost solicitat și sprijinul echipajelor CBRN, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Incendiul este localizat și se intervine pentru stingerea acestuia.

Are detalii, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani, Dorina Lupu:

 

A consemnat Gina Poenaru.

 

(Foto arhiva radioiasi)

Etichete:
(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Regional luni, 18 mai 2026, 12:40

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților

Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților. 10% dintre copiii născuți la Maternitatea...

(AUDIO) Carmen Zavoloteanu: Malformațiile congenitale reprezintă o problemă majoră de sănătate în rândul nou-născuților
Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Regional luni, 18 mai 2026, 12:15

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău

Turneul Național „Flautul Fermecat” ajunge la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău în data de 22 mai 2026, de la ora 17.00,...

Turneul Național Flautul Fermecat: Tango con Brio ajunge la Bacău
Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Regional luni, 18 mai 2026, 11:54

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară

Producători din Vaslui şi din mai multe judeţe ale ţării, alături de instituţii publice, vor participa, în perioada 21-24 mai, la cea de-a...

Primăvara înflorește din nou în inima Vasluiului! SERBAREA FLORILOR revine anul acesta într-o ediție aniversară
Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Regional luni, 18 mai 2026, 11:49

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor

Peste 2.000 de copii vor participa, sâmbătă, 30 mai, la ce-a de-a IX-a ediţie a evenimentului ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de...

Vaslui: 2.000 de copii vor participa la evenimentul ‘Bun venit, copilărie!’, organizat de Episcopia Huşilor
Regional luni, 18 mai 2026, 11:40

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se alătură și în acest an evenimentului internațional „Noaptea Europeană a Muzeelor”,...

Noaptea Muzeelor 2026 la UAIC: Expoziții interactive, patrimoniu academic și experiențe multimedia
Regional luni, 18 mai 2026, 10:30

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate

Săptămâna aceasta este una foarte plină pentru echipa artistică a Teatrului Luceafărul Iași. Spectacole la sediu pentru public școlar și...

Teatrul Luceafărul Iași: O săptămână cu spectacole la sediu, în țară și străinătate
Regional luni, 18 mai 2026, 10:20

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu

În ziua de luni, 18 mai, 2026, începând cu ora 19.00, în Sala Eduard Caudella din Casa Balș va avea loc un recital de excepție: CANOANELE...

Casa Balș Iași: Recital de muzică și poezie. Audiții semnate de Preotul Vasile- Ovidiu Ungureanu
Regional luni, 18 mai 2026, 08:40

(AUDIO) Încep reînscrierile la grădiniță pentru anul școlar viitor

De astăzi, părinții își pot reînscrie copiii la grădiniță pentru anul școlar viitor, conform calendarului oficial al Ministerului...

(AUDIO) Încep reînscrierile la grădiniță pentru anul școlar viitor