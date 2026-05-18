Explozie la Botoșani: două persoane au suferit arsuri grave



UPDATE: Cei doi militari cu vârste de 31 și 36 de ani vor fi transferați la Spitalul Militar din Bruxelles, potrivit corespondentei nostre, Gina Poenaru.

Potrivit medicilor, aceștia au aursuri grave, unul pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar celălalt pe 40%.

Incendiul este localizat și se intervine pentru stingerea acestuia.

Două persoane au suferit arsuri în urma unei explozii care s-a produs astăzi, la o unitate militară din municipiul Botoşani.

Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniţiei şi a fost urmată de un incendiu.

La faţa locului, s-au deplasat trei autospeciale de stingere și trei ambulanţe, dar a fost solicitat și sprijinul echipajelor CBRN, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Incendiul este localizat și se intervine pentru stingerea acestuia.

Are detalii, purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani, Dorina Lupu:

A consemnat Gina Poenaru.

(Foto arhiva radioiasi)