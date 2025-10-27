Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » (AUDIO) Iași: O profesoară de biologie de la liceul din Răducăneni și-a dat demisia, după ce ar fi apărut în ipostaze indecente pe un site de adulți

(AUDIO) Iași: O profesoară de biologie de la liceul din Răducăneni și-a dat demisia, după ce ar fi apărut în ipostaze indecente pe un site de adulți

(AUDIO) Iași: O profesoară de biologie de la liceul din Răducăneni și-a dat demisia, după ce ar fi apărut în ipostaze indecente pe un site de adulți

Publicat de andreeadaraban, 27 octombrie 2025, 15:59

O profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, și-a depus demisia, după ce mai mulți elevi au distribuit online fotografii și capturi video de pe site-uri pentru adulți în care aceasta ar apărea în ipostaze indecente.

Profesoara vizată are 24 de ani, este originară din Arad și a absolvit Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ea a predat biologia timp de aproximativ trei ani la Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, atât la clase de gimnaziu, cât și la liceu.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Ramona Bojoga, a declarat, pentru postul nostru de radio, că profesoara și-a depus vineri demisia, iar conducerea instituției i-a desfăcut contractul de muncă: ”Am comunicat cu conducerea unității de învățământ. Mi s-a transmis că doamna profesor și-a depus demisia vineri, pe 24 octombrie. Unitatea de învățământ a luat act de demisia doamnei profesoare și a procedat la încetarea contractului de muncă. Și în aceste condiții nu mai avem obiect pentru cercetarea abaterilor disciplinare.”

                    

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Ramona Bojoga, a mai declarat că postul rămas liber va fi ocupat de un cadru didactic ce s-a prezentat anul acesta la examenul de titularizare, dar căruia nu i-a fost repartizată o catedră: ”La Inspectoratul Școlar, la Departamentul Resurse Umane, colegii mei au deja cereri în așteptare de la cadre didactice care au susținut examenul de titularizare și nu au prins un post în urma repartizărilor publice și vor fi contactați de colegii de la Resurse Umane,  în ordinea descăscătoare a mediilor.”

 

 

(Andreea Daraban/ FOTO imagine ilustrativă )

 

 

Etichete:
(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025
Regional luni, 27 octombrie 2025, 06:22

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025

Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte a anului i-a revenit scriitoarei Ioana Bâldea Constantinescu, pentru romanul „Castelul din...

(AUDIO) Ioana Bâldea Constantinescu, câștigătoarea Premiului liceenilor la FILIT 2025
Palatul Culturii Iași: MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Regional duminică, 26 octombrie 2025, 11:24

Palatul Culturii Iași: MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România

Palatul Culturii din Iași expune , începând de astăzi , cel mai vechi craniu de mamut descoperit pe teritoriul țării noastre.  Arheologii au...

Palatul Culturii Iași: MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti
Regional duminică, 26 octombrie 2025, 09:56

Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti, au anunţat,...

Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti
(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre
Regional duminică, 26 octombrie 2025, 08:15

(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre

Organele judiciare au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în urma accidentului naval care a avut loc pe Dunăre, în zona...

(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre
Regional duminică, 26 octombrie 2025, 07:55

Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România

Președintele Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul organizat, de Ziua Armatei, la Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt din Iași. Ziua Armatei a...

Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România
Regional sâmbătă, 25 octombrie 2025, 20:01

(VIDEO) Retragerea cu torțe a încheiat sărbătorirea Zilei Armatei la Iași

Sărbătorirea Zilei Armatei la Iași s-a încheiat în această seară, cu tradiționala retragere cu torte, pe traseul Muzeul Unirii –...

(VIDEO) Retragerea cu torțe a încheiat sărbătorirea Zilei Armatei la Iași
Regional sâmbătă, 25 octombrie 2025, 13:20

(FOTO/ VIDEO) Președintele Nicușor Dan a participat, la Iași, la ceremoniile de Ziua Armatei Române

Președintele Nicușor Dan a participat la Iași la evenimentele dedicate Zilei Armatei României. El a subliniat că Armata protejează...

(FOTO/ VIDEO) Președintele Nicușor Dan a participat, la Iași, la ceremoniile de Ziua Armatei Române
Regional sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:08

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Șeful statului va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, iar apoi este așteptat la ceremonia dedicată...

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași