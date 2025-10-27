(AUDIO) Iași: O profesoară de biologie de la liceul din Răducăneni și-a dat demisia, după ce ar fi apărut în ipostaze indecente pe un site de adulți

O profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași, și-a depus demisia, după ce mai mulți elevi au distribuit online fotografii și capturi video de pe site-uri pentru adulți în care aceasta ar apărea în ipostaze indecente.

Profesoara vizată are 24 de ani, este originară din Arad și a absolvit Facultatea de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ea a predat biologia timp de aproximativ trei ani la Liceul „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, atât la clase de gimnaziu, cât și la liceu.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Ramona Bojoga, a declarat, pentru postul nostru de radio, că profesoara și-a depus vineri demisia, iar conducerea instituției i-a desfăcut contractul de muncă: ”Am comunicat cu conducerea unității de învățământ. Mi s-a transmis că doamna profesor și-a depus demisia vineri, pe 24 octombrie. Unitatea de învățământ a luat act de demisia doamnei profesoare și a procedat la încetarea contractului de muncă. Și în aceste condiții nu mai avem obiect pentru cercetarea abaterilor disciplinare.”

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Ramona Bojoga, a mai declarat că postul rămas liber va fi ocupat de un cadru didactic ce s-a prezentat anul acesta la examenul de titularizare, dar căruia nu i-a fost repartizată o catedră: ”La Inspectoratul Școlar, la Departamentul Resurse Umane, colegii mei au deja cereri în așteptare de la cadre didactice care au susținut examenul de titularizare și nu au prins un post în urma repartizărilor publice și vor fi contactați de colegii de la Resurse Umane, în ordinea descăscătoare a mediilor.”

