(AUDIO/FOTO) George Pleșu: Borderline Art Space – „o fereastră către arta contemporană”

10 ani de Borderline Art Space la Iași. Momentul este marcat printr-o expoziție retrospectivă deschisă până pe 31 ianuarie.

Publicat de isoreanu, 5 decembrie 2025, 17:58

Borderline Art Space, prima galerie de artă contemporană din Iași, a împlinit, săptămâna aceasta, 10 ani de la deschidere. Fondatorul și directorul galeriei, promotorul de artă și curatorul George Pleșu, a construit, în acest deceniu, nu doar un loc de expunere, ci o comunitate, un public și o platformă unde artiștii consacrați și tinerii creatori își întâlnesc vizitatorii.

Galeria se află acum în cel de-al doilea spațiu, aflat în spatele clădirii Habitat din Copou, acolo unde s-a desfășurat, miercuri, și momentul aniversar, care a constat în deschiderea unei expoziții retrospective ce poate fi vizitată până pe 31 ianuarie.

George Pleșu i-a acordat Ioanei Soreanu un interviu despre miza educației vizuale și despre provocările artei contemporane.

Ioana Soreanu: Acum 10 ani ați deschis o fereastră către arta contemporană, Borderline Art Space. Metafora vă aparține. Ce v-ați propus atunci și cum vedeți astăzi acest drum?

George Pleșu: Atunci mi-am propus să rezist măcar 3 ani, pentru că citisem undeva că 80% dintre galeriile de artă dispar în primii 3 ani, așa că, pentru a preîntâmpina acest lucru, am și deschis galeria la demisolul casei în care locuiesc și iată că, cumva, toate reperele pe care le-am pus de-a lungul timpului — 3, apoi 5 și acum 10 — am reușit să le ating. Atunci mi-am propus să prezint un alt tip de artă decât ceea ce vedeam în spațiile expoziționale din oraș. Cred că am reușit, de-a lungul timpului, să fac acest lucru și, în continuare, sper să reușesc să rămân la fel de deschis către toate formele de artă, fie că sunt ele mai aproape de formatele clasice, fie că sunt mai experimentale. Și, bineînțeles, să reușesc să invit cât mai mulți artiști, nu numai din România, ci și din afara țării, să vină să expună la Iași, în așa fel încât publicul, concetățenii mei, să poată să fie expuși acestor lucrări și ideilor care sunt mai importante decât lucrările care sunt diseminate prin astfel de expoziții. Una la mână și doi la mână, îmi doresc să ofer în continuare o platformă pentru artiștii locali, mai ales cei tineri, să expună alături de astfel de nume, să le zicem, mai consacrate.

Ioana Soreanu: Între timp ați schimbat și adresa, tot în Copou, în spatele clădirii Habitat, într-un spațiu mai generos. Ați reușit să formați un public în acești 10 ani?

George Pleșu: Eu cred că da. Sunt unele persoane care sunt alături de Borderline Art Space încă de acum 10 ani, pe care le văd că vin regulat, sunt alte persoane care aparțin unor generații noi, care mă bucur că descoperă spațiul și uneori chiar și arta contemporană prin intermediul galeriei. De asta și organizez de 9 ani în continuu „Noaptea Albă a Galeriilor” sau alte evenimente cu caracter educațional în care îmi propun ca, pe lângă publicul de cunoscători sau de inițiați, să reușesc să țin aproape și să — hai să nu zic „formez” — dar să sădesc undeva interesul pentru arta contemporană și noilor generații.

Ioana Soreanu: Dați-ne câteva exemple de artiști care au expus de-a lungul timpului aici, la Borderline Art Space, și ale căror lucrări se regăsesc în expoziția de astăzi, eventual.

George Pleșu: Da, de la Dan Perjovschi până la Dan Acostioaei, de la Igor Grubić până la, nu știu, Bergthor Morthens, Pusha Petrov, Ana Adam, Dumitru Gorzo și artiști străini — Rebecca Topakian, Juliane Eirich, Pixy Liao, Patricia Rodas — sunt foarte multe nume pe care cei curioși le pot descoperi aici. Repet, sunt nu mai puțin de 35 de artiști, dintr-un total de peste două sute și ceva de artiști care au expus vreme de 10 ani în nu mai puțin de 84 de expoziții. Deci, oricât m-aș strădui, sigur aș omite pe cineva și îmi cer scuze pentru că nu reușesc să…

Ioana Soreanu: Ce le-ați spune celor care au senzația că arta contemporană este nișată, este foarte criptată, este foarte greu de înțeles și renunță înainte de a încerca să acceseze o astfel de expoziție?

George Pleșu: Sunt, într-adevăr, lucrări de artă contemporană care necesită un bagaj mai mare de informații, de expunere anterioară la alte lucrări de artă, pentru a fi înțelese. Dar sunt și multe alte tipuri de artă contemporană care sunt extrem de ușor… care se adresează nu doar intelectului, ci și emoției. Și aș da exemplul cu care am început: Dan Perjovschi. Dan Perjovschi este un artist care reușește să sintetizeze ceea ce se întâmplă în jurul lui într-un mod foarte simplu, printr-un desen pe care l-ar putea face și un copil, spun mulți dintre cei care îi văd lucrările. Pe de altă parte, cred că, așa cum fiecare lectură, fiecare carte citită, fiecare exercițiu sau problemă de matematică pe care o rezolvăm ne produce anumite satisfacții, fiecare film pe care îl vedem și care ne face la final să zicem „aha, am înțeles ceva mai mult”, ne deschide orizontul. Deci, cum toate aceste manifestări ale culturii contemporane ne îmbogățesc spiritual, la fel și arta contemporană deschide în interiorul nostru — și nu numai în suflet, ci și în minte — anumite porți, un acces la, poate, alte orizonturi, altă perspectivă asupra lumii și de asta e foarte importantă arta contemporană, pentru că arta contemporană e cea care se adresează lumii în care trăim acum: de la războaie la inteligență artificială, de la pandemie la epidemia de fentanil din Statele Unite. Adică toate provocările prin care trecem sunt adresate de arta contemporană.

(Radio Iași/FOTO Facebook Borderline Art Space)