Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 16:55

Proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit – afirmă preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, unul dintre puţinii reprezentanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare care nu au reacţionat cu critici la prezentarea propunerilor, săptămâna trecută. El s-a arătat încrezător că vor fi aduse modificări care vor face ca documentul să obţină votul în legislativ.

Mircea Abrudean: PNL susţine un dialog mai serios şi o consultare mai serioasă pe tema acestui proiect. Asta se va face în parlament, pentru că până la urmă parlamentul va vota legea în forma ei finală. A fost iniţiată, după cum ştim, de ASF, împreună cu Ministerul Muncii. E o punere de acord acolo cu standardele OCDE, obiectiv naţional asumat de toate partidele din coaliţie. Deci, cred că nu vom avea nici aici o problemă majoră, dar cu siguranţă e nevoie de mai multă transparenţă, mai multă dezbatere. Aceste lucruri sunt perfectibile, cu siguranţă nu este un proiect de lege ideal; e nevoie ca cât mai mulţi specialişti să vină să îşi spună punctul de vedere şi vom vedea forma finală, care cu siguranţă va fi una echilibrată.

Vă reamintim, Autoritatea de Supraveghere Financiară propune ca încasarea pensiilor private să nu se mai poată face integral, ci să se poată solicita la pensionare doar o tranşă de 25% din fondurile acumulate, urmată fie de o pensie viageră, fie de eşalonarea pe 10 ani, cu garantarea plăţii întregii sume către beneficiar sau către moştenitor, în caz de deces. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august
Fără categorie miercuri, 30 iulie 2025, 10:40

Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august

Cinema în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași Am lansat Rooftop Cinema în iulie – un spațiu de proiecții în aer liber, pe...

Cinema Ateneu Iași continuă proiecțiile la Rooftop Cinema în luna august
Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară
Fără categorie marți, 29 iulie 2025, 07:23

Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară

Primele măsuri din pachetul fiscal pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea vor intra în vigoare de la începutul lunii viitoare, după ce...

Angajaţii de învăţământ pregătesc o serie de proteste în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară
Academia SFR revine între 6-10 august cu o nouă ediție dedicată tinerilor actori
Fără categorie joi, 24 iulie 2025, 16:34

Academia SFR revine între 6-10 august cu o nouă ediție dedicată tinerilor actori

În perioada 6-10 august, la Baia Turcească din Iași, are loc ediția a doua a proiectului educațional Academia SFR, organizat în cadrul...

Academia SFR revine între 6-10 august cu o nouă ediție dedicată tinerilor actori
Sindicatele din educaţie vor protesta săptămâna viitoare
Fără categorie miercuri, 2 iulie 2025, 14:04

Sindicatele din educaţie vor protesta săptămâna viitoare

Profesorii sunt nemulţumiţi de măsurile propuse de Guvern care afectează educaţia. Este vorba de modificarea sumelor pentru plata cu ora,...

Sindicatele din educaţie vor protesta săptămâna viitoare
Fără categorie marți, 1 iulie 2025, 15:25

Neamţ: Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Publice au protestat spontan în faţa sediului din Piatra-Neamţ

Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei Generale de Finanţe Publice (DGFP) Neamţ au organizat, marţi, un protest spontan în faţa sediului din...

Neamţ: Mai mulţi angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Publice au protestat spontan în faţa sediului din Piatra-Neamţ
Fără categorie luni, 30 iunie 2025, 14:04

(AUDIO) Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi în fața instituției

Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi, timp de 30 de minute, în fața instituției. Protestul a...

(AUDIO) Aproximativ 30 de angajați de la Casa Județeană de Pensii Iași au protestat astăzi în fața instituției
Fără categorie miercuri, 18 iunie 2025, 10:36

Salvați Copiii: ”Nimeni nu e imun la bullying” (Puls Juridic)

Aproape jumătate din elevii din România au precizat că au fost victime ale bullyingului, potrivit datelor colectate de Salvați Copiii. Astfel,...

Salvați Copiii: ”Nimeni nu e imun la bullying” (Puls Juridic)
Fără categorie luni, 16 iunie 2025, 10:48

Raportul anchetei asupra accidentului aviatic din Ahmedabad, India, va fi publicat în termen de trei luni

Raportul anchetei asupra accidentului aviatic din 12 iunie de la Ahmedabad, India, va fi publicat în termen de trei luni, după ce ambele cutii...

Raportul anchetei asupra accidentului aviatic din Ahmedabad, India, va fi publicat în termen de trei luni