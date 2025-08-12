Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, susţine că proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 16:55

Proiectul privind plata pensiilor private trebuie dezbătut şi îmbunătăţit – afirmă preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, unul dintre puţinii reprezentanţi ai partidelor din coaliţia de guvernare care nu au reacţionat cu critici la prezentarea propunerilor, săptămâna trecută. El s-a arătat încrezător că vor fi aduse modificări care vor face ca documentul să obţină votul în legislativ.

Mircea Abrudean: PNL susţine un dialog mai serios şi o consultare mai serioasă pe tema acestui proiect. Asta se va face în parlament, pentru că până la urmă parlamentul va vota legea în forma ei finală. A fost iniţiată, după cum ştim, de ASF, împreună cu Ministerul Muncii. E o punere de acord acolo cu standardele OCDE, obiectiv naţional asumat de toate partidele din coaliţie. Deci, cred că nu vom avea nici aici o problemă majoră, dar cu siguranţă e nevoie de mai multă transparenţă, mai multă dezbatere. Aceste lucruri sunt perfectibile, cu siguranţă nu este un proiect de lege ideal; e nevoie ca cât mai mulţi specialişti să vină să îşi spună punctul de vedere şi vom vedea forma finală, care cu siguranţă va fi una echilibrată.

Vă reamintim, Autoritatea de Supraveghere Financiară propune ca încasarea pensiilor private să nu se mai poată face integral, ci să se poată solicita la pensionare doar o tranşă de 25% din fondurile acumulate, urmată fie de o pensie viageră, fie de eşalonarea pe 10 ani, cu garantarea plăţii întregii sume către beneficiar sau către moştenitor, în caz de deces. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)