Neamţ: Toate şcolile speciale, modernizate printr-un proiect PNRR în valoare de peste 4,6 milioane de lei

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 15:25

Cele patru şcoli speciale din subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ vor fi modernizate în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6 milioane de lei, a declarat, vineri, pentru Agerpres, preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Fondurile sunt asigurate în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar obiectivul este dotarea şcolilor speciale cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale.

‘Prin implementarea acestui proiect, am reuşit să oferim copiilor cu cerinţe educaţionale speciale dotări esenţiale adaptate nevoilor lor. Este un pas important spre un sistem educaţional modern şi incluziv’, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Beneficiari ai acestui proiect sunt Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ‘Alexandru Roşca’ Piatra-Neamţ, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Neamţ, Şcoala Profesională Specială ‘Ştefan cel Mare’ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman.

Vor fi modernizate laboratoarele de informatică cu echipamente IT moderne, iar sălile de clasă vor fi dotate cu table interactive, laptopuri, imprimante, routere, scannere, sisteme de sunet şi camere de videoconferinţă.

De asemenea, laboratoarele de ştiinţe multidisciplinare vor beneficia de echipamente digitale şi materiale didactice.

Vor fi dotate şi modernizate şi sălile de sport, cabinetele de logopedie, cele de evaluare, consiliere psihologică, terapie şi consiliere.

Atelierele de practică vor fi echipate pentru domeniile agroturism, confecţii şi alimentaţie publică. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

