Neamţ: Pompierii din Piatra-Neamţ, sesizaţi prin e-mail că miroase a gaz metan într-un bloc

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 19:11

O persoană din Piatra-Neamţ a sesizat pompierii prin e-mail că miroase a gaz metan în blocul în care locuieşte, deşi în mod normal trebuia să sune la 112, a informat, luni, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ.

Sesizarea a fost trimisă în noaptea de sâmbătă spre duminică şi a fost văzută în timp util de cineva din dispeceratul ISU Neamţ, care a trimis imediat la faţa locului un echipaj de pompieri şi o echipă de la DistriGaz.

‘Pe adresa de e-mail a ISU Neamţ a fost primită o sesizare referitoare la starea tehnică a instalaţiei de gaz dintr-un bloc de locuinţe din municipiul Piatra-Neamţ. La locul indicat au fost direcţionate câte un echipaj din cadrul Detaşamentului de pompieri Piatra-Neamţ, respectiv operatorului de distribuţie a gazelor. Forţele de intervenţie au constatat că sunt scăpări de gaz chiar în apartamentul persoanei care a făcut sesizarea’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Echipa DistriGaz a sistat alimentarea cu gaz metan în locuinţa respectivă, până la remedierea defecţiunii.

Pompierii atrag atenţia că defecţiunile la instalaţia de gaz sau mirosul de gaz trebuie anunţate imediat prin apel la 112 şi nu prin e-mail, pentru a putea fi luate în cel mai scurt timp măsurile ce se impun.

Totodată, ferestrele trebuie deschise larg pentru ventilarea spaţiilor iar oamenii trebuie să părăsească zona în care se simte mirosul de gaz metan. (Agerpres/ FOTO presidency.ro)