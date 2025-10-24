Ascultă Radio România Iași Live
Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 18:39

Ministerul Energiei pregăteşte un mecanism mai simplu prin care consumatorii vulnerabili să aibă facturi mai mici la electricitate, după ce tichetele electronice pentru energie în valoare de 50 de lei fiecare au fost solicitate doar de o treime dintre cei peste 2 milioane de potenţiali beneficiari, a declarat, la Bistriţa, ministrul de resort, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan: Sunt peste 600 de mii de oameni care au accesat această platformă creată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi au fi beneficiat de acele vouchere începând cu finalul lunii septembrie. Sursele financiare şi bugetare pentru acest mecanism, care va fi valabil până la finalul lunii martie 2026, sunt în cuantum de 960 de milioane de lei şi acoperă o plajă de aproximativ 2,1 milioane puncte de consum. Asta înseamnă aproximativ 3,7 milioane de oameni care pot să solicite acest lucru. Tocmai asta a fost şi întrebarea mea: de ce atât de puţin? Lucrăm şi la un alt mecanism, care să vină mult mai simplu, fără să fie nevoiţi oamenii să primească un anumit tip de vouchere, să primească direct o reducere a costului în factura finală.

Ministrul Bogdan Ivan a mai spus că va prezenta în viitoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării o radiografie a situaţiei actuale din sistemul energetic naţional. El a explicat că va expune deopotrivă riscurile şi o serie de soluţii pentru creşterea capacităţii de producţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

